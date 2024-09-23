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Как банановая кожура помогает рассаде: простая и натуральная подкормка

Как использовать банановые шкурки для удобрения растений
1:15
Садоводство

Опытные садоводы и огородники хорошо знают пословицу "Готовь сани летом" и активно применяют её на практике. Уже осенью они начинают подготовку к будущим посадкам, собирая банановые шкурки, которые становятся ценным помощником в уходе за растениями.

Как использовать банановые шкурки для удобрения растений
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

По мнению опытных аграриев, банановая кожура, которую многие считают отходами, — это отличная натуральная подкормка для рассады. Ведь банановая кожура содержит целый комплекс полезных элементов, не уступая по составу многим минеральным смесям.

В её составе есть калийные соли, магний, фосфор, железо, цинк, натрий, марганец, а также органические вещества, которые необходимы для роста растений. Преимуществом банановой кожуры также является её экологичность и безопасность.

Если вам захотелось попробовать этот простой и эффективный метод, радуйтесь — приготовить питательный раствор не составит труда. Нужно просто высушить кожуру от 5-6 бананов, замочить её в 3-литровой банке с водой и оставить на три дня в тёплом месте. На каждое растение требуется примерно по 100 мл такого настоя.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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