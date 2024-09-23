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Как использовать сидераты для обогащения почвы и защиты растений

Как правильно сеять озимые сидераты: глубина и плотность посева
1:22
Садоводство

Сидеральные травы, или сидераты, давно стали неотъемлемой частью арсенала опытных фермеров и огородников.

Как правильно сеять озимые сидераты: глубина и плотность посева
Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal, CC BY-SA 2.0

Эти специально выращиваемые растения обладают уникальной способностью обогащать почву полезными веществами, бороться с сорняками и предотвращать болезни, характерные для культурных растений.

По мнению бывалых фермеров, лучшая схема посадки сидератов заключается в том, чтобы за осень вырастить два разных растения.

В августе и сентябре можно засеять участок горчицей, рожью или рапсом. К началу октября растения нужно вырвать и оставить сохнуть прямо на грядках. Это создаёт первоклассный мульчирующий материал, который защитит почву в зимний период.

С наступлением ноября, до устойчивых морозов, можно посеять озимые культуры, такие как рожь, горчица и овёс. Сидераты стоит сеять в два раза гуще, заделывая их на глубину 2-5 см с помощью граблей.

Важный нюанс — сухие сидераты рекомендуется заделывать в землю, чтобы они полноценно обогатили почву органическими веществами. Если закапывать сидераты в свежем виде, это может вызвать процесс гниения и окисление почвы, что негативно скажется на её качестве.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere - оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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