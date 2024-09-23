Как использовать сидераты для обогащения почвы и защиты растений

Сидеральные травы, или сидераты, давно стали неотъемлемой частью арсенала опытных фермеров и огородников.
Эти специально выращиваемые растения обладают уникальной способностью обогащать почву полезными веществами, бороться с сорняками и предотвращать болезни, характерные для культурных растений.
По мнению бывалых фермеров, лучшая схема посадки сидератов заключается в том, чтобы за осень вырастить два разных растения.
В августе и сентябре можно засеять участок горчицей, рожью или рапсом. К началу октября растения нужно вырвать и оставить сохнуть прямо на грядках. Это создаёт первоклассный мульчирующий материал, который защитит почву в зимний период.
С наступлением ноября, до устойчивых морозов, можно посеять озимые культуры, такие как рожь, горчица и овёс. Сидераты стоит сеять в два раза гуще, заделывая их на глубину 2-5 см с помощью граблей.
Важный нюанс — сухие сидераты рекомендуется заделывать в землю, чтобы они полноценно обогатили почву органическими веществами. Если закапывать сидераты в свежем виде, это может вызвать процесс гниения и окисление почвы, что негативно скажется на её качестве.
Сидера́ты (от лат. sīdere - оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
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