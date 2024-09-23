Как предотвратить появление проволочника: хитрости для дачников

Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные огородники знают, что бороться с проволочником на участке гораздо сложнее, чем предотвратить его появление.

Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, CC BY-SA 3.0

Именно поэтому профилактические меры играют ключевую роль в защите растений от этого вредителя.

Существует несколько проверенных способов, которые доказали свою эффективность в борьбе с проволочником. Если вы ищете простой, доступный и при этом качественный метод, вам стоит обратить внимание на одну хитрость.

В чем же заключается этот способ? Особенно повезло тем, кто живёт рядом с хвойными деревьями или лесами. Проволочник не выживает в непосредственной близости с сосновыми иголками. Все, что вам нужно — это собрать побольше хвои и разместить её на участке.

Использование сосновых иголок — это простой и натуральный способ предотвратить распространение проволочника, сохранив здоровье вашего огорода.

Уточнения

Про́волочники - личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

