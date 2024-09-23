Как предотвратить появление проволочника: хитрости для дачников

Опытные огородники знают, что бороться с проволочником на участке гораздо сложнее, чем предотвратить его появление.
Именно поэтому профилактические меры играют ключевую роль в защите растений от этого вредителя.
Существует несколько проверенных способов, которые доказали свою эффективность в борьбе с проволочником. Если вы ищете простой, доступный и при этом качественный метод, вам стоит обратить внимание на одну хитрость.
В чем же заключается этот способ? Особенно повезло тем, кто живёт рядом с хвойными деревьями или лесами. Проволочник не выживает в непосредственной близости с сосновыми иголками. Все, что вам нужно — это собрать побольше хвои и разместить её на участке.
Использование сосновых иголок — это простой и натуральный способ предотвратить распространение проволочника, сохранив здоровье вашего огорода.
Про́волочники - личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).
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