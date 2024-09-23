Отсутствие пышного цветения георгин: разбираемся в причинах

Разгадываем загадку: что мешает георгинам проявить всю красоту

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Георгины — яркие и эффектные летние цветы, украшающие многие сады и клумбы. Однако бывают ситуации, когда эти растения не радуют обильным цветением. Разбираемся, в чём может быть причина.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

Недостаток света

Георгины являются светолюбивыми растениями и нуждаются в хорошем освещении. Если посадить их в тенистое место, под кронами деревьев или в плотной тени построек, это будет одной из главных причин отсутствия цветения. Растения вытягиваются в поисках света, формируют больше зеленой массы, но цветки не появляются.

Нарушение сроков посадки

Георгины предпочитают умеренно теплый климат и не выносят заморозков. Поэтому очень важно соблюдать правильные сроки их высадки в открытый грунт. Если поместить клубни в землю слишком рано, в холодную почву, растения будут отставать в развитии и не зацветут. А запоздалая посадка, наоборот, сдвинет сроки цветения на более поздний период.

Недостаток питания

Георгины — довольно прожорливые растения, которым требуется регулярная и обильная подкормка. Если в почве недостаточно питательных веществ, а удобрений вносится мало, это может сдерживать рост и бутонизацию. Растения будут выглядеть слабыми, с бледной листвой и не смогут раскрыть весь свой декоративный потенциал.

Неправильная обрезка

Для эффективного цветения важно своевременно и правильно обрезать георгины. В противном случае растения могут вырастать слишком высокими и загущенными, что также препятствует цветению. Необходимо вовремя удалять отцветшие соцветия и при необходимости укорачивать стебли.

Болезни и вредители

Иногда отсутствие цветения связано с повреждением георгин различными заболеваниями или вредителями. Это может быть серая гниль, ржавчина, мучнистая роса, тля, паутинный клещ и другие проблемы. Зараженные растения вместо цветения расходуют силы на борьбу с недугами.