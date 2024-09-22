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Как правильно подготовить сливу к холодам

Слива в ожидании весны: как правильно провести зимнюю подготовку деревьев
2:41
Садоводство » Деревья и кустарники

Слива — ценная плодовая культура, выращиваемая многими садоводами. Однако для того, чтобы деревья успешно пережили холодное время года и порадовали богатым урожаем следующим летом, за ними необходим тщательный уход. Опытные садоводы делятся своими проверенными способами подготовки сливы к зимнему периоду.

Слива в ожидании весны: как правильно провести зимнюю подготовку деревьев
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, CC BY-SA 3.0

Обрезка деревьев

Одна из важнейших процедур — обрезка. Ее проводят в несколько этапов. Сначала, в конце лета или ранней осенью, необходимо удалить все поврежденные, больные и слабые побеги. Это снизит риск развития болезней зимой. Затем, перед наступлением морозов, следует провести более серьезную обрезку. Ее цель — сформировать правильную, компактную крону дерева, которая будет лучше переносить снеговые нагрузки. Укорачивают центральный проводник и сильные ветви, удаляют все сухие и загущающие элементы.

Подготовка приствольного круга

Вокруг ствола дерева нужно сделать приствольный круг диаметром около 1 метра. Его очищают от травы, сорняков и опавших листьев. Это улучшит доступ воздуха к корням и предотвратит появление грызунов, которые могут повредить кору. Затем перекапывают круг и вносят органические удобрения — перегной, компост или торф. Это насытит почву питательными веществами, необходимыми для зимовки.

Побелка стволов и штамбов

Для защиты коры от повреждений, а также предотвращения солнечных и морозобойных ожогов, ствол и скелетные ветви сливы необходимо побелить. Специальная садовая краска или известковый раствор создают светлое отражающее покрытие, которое не позволит древесине перегреваться днем и промерзать ночью. Обработку проводят осенью, до наступления стабильных холодов.

Утепление корневой системы

Важно уберечь от вымерзания и корневую систему. Для этого приствольный круг мульчируют слоем органического материала — перегноя, опилок, соломы или опавших листьев. Толщина мульчирующего слоя должна составлять 10-15 см. Это поможет сохранить почву под деревом талой и не промерзающей в зимнее время.

Защита от грызунов

Грызуны, такие как мыши и зайцы, часто наносят серьезный урон стволам и корневой шейке сливы. Чтобы оградить дерево от их посягательств, приствольный круг можно огородить сеткой или обернуть ствол специальной защитной лентой.

Как подготовить сливу к зиме
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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