Как сохранять помидоры собственного урожая

Продли жизнь помидорам: практичные советы, как сохранить домашний урожай

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание помидоров дома или на балконе становится всё более популярной практикой среди городских жителей. Но что делать с собранным урожаем, ведь спелые томаты недолговечны и быстро портятся?

Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA, CC BY 2.0

Правильный сбор и хранение

Главное правило — аккуратно собирать помидоры, стараясь не повредить кожицу. Идеальное время для сбора — утро или вечер, когда плоды не перегреты солнцем. Сразу после сбора тщательно очистить их от пыли и грязи. Хранить томаты лучше всего в прохладном, темном и сухом месте, например, в холодильнике, погребе или на балконе. При комнатной температуре они могут дозревать, но быстро перезревают и портятся.

Засолка и консервация

Ещё один способ продлить срок годности помидоров — засолка или консервация. Для этого спелые плоды нужно вымыть, обсушить, нарезать дольками или целиком и уложить в стерилизованные банки. Заливать их рассолом или томатным соком, закатывать крышками и стерилизовать. Такая соленая или маринованная консервация позволит хранить помидоры в течение года.

Замораживание

Помидоры также хорошо переносят заморозку. Для этого их надо вымыть, обсушить, нарезать дольками или целыми плодами и уложить на противень. Заморозить в морозилке, а потом переложить в пластиковые контейнеры или пакеты. В замороженном виде томаты сохраняют все полезные свойства и могут храниться до 6-8 месяцев.

Сушка

Ещё один способ долгосрочного хранения — сушка помидоров. Для этого плоды нужно вымыть, обсушить, порезать дольками или кружочками и разложить тонким слоем на противне или специальных сетках. Сушить при температуре 50-60°C в духовке, сушилке или на солнце до полного высыхания. Высушенные томаты можно использовать для приготовления соусов, супов и других блюд.

Таким образом, даже городские жители, выращивающие помидоры дома, могут сохранять их свежими и питательными максимально долго, используя несложные способы консервирования и длительного хранения. Это позволит в полной мере насладиться урожаем своих трудов.