Избавляемся от муравьёв на пионах: эффективные методы борьбы

Присмотритесь к пионам и понаблюдайте, откуда появляются и куда направляются муравьи. Это поможет вам найти их точки входа и нацелиться на эти области.
Муравьев привлекает сладкий нектар, производимый пионами. Обрежьте все близлежащие растения или растительность, которые могут касаться пионов, так как муравьи могут использовать их в качестве мостов, чтобы добраться до цветов.
Обрежьте лишнюю листву на пионах. Это улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений, делая их менее привлекательными для муравьев.
Создайте смесь мыльной воды, смешав жидкое средство для мытья посуды с водой. Распыляйте этот раствор непосредственно на муравьев и пораженные участки пионов. Мыльная вода нарушает способность муравьев двигаться и душит их.
Посыпьте основание пионов натуральными отпугивающими средствами, такими как корица, кофейная гуща или порошок чили. Эти вещества не нравятся муравьям и могут отпугнуть их от приближения к растениям.
Найдите все трещины, щели или отверстия, куда проникают муравьи, и запечатайте их герметиком или силиконом. Это предотвращает доступ муравьев к пионам.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.