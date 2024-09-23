Избавляемся от муравьёв на пионах: эффективные методы борьбы

Муравьи на пионах: как от них избавиться

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Найдите муравьиные следы

Присмотритесь к пионам и понаблюдайте, откуда появляются и куда направляются муравьи. Это поможет вам найти их точки входа и нацелиться на эти области.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Удалите источники пищи

Муравьев привлекает сладкий нектар, производимый пионами. Обрежьте все близлежащие растения или растительность, которые могут касаться пионов, так как муравьи могут использовать их в качестве мостов, чтобы добраться до цветов.

Обрезайте лишнюю листву

Обрежьте лишнюю листву на пионах. Это улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений, делая их менее привлекательными для муравьев.

Используйте мыльную воду

Создайте смесь мыльной воды, смешав жидкое средство для мытья посуды с водой. Распыляйте этот раствор непосредственно на муравьев и пораженные участки пионов. Мыльная вода нарушает способность муравьев двигаться и душит их.

Природные отпугивающие средства

Посыпьте основание пионов натуральными отпугивающими средствами, такими как корица, кофейная гуща или порошок чили. Эти вещества не нравятся муравьям и могут отпугнуть их от приближения к растениям.

Точки входа

Найдите все трещины, щели или отверстия, куда проникают муравьи, и запечатайте их герметиком или силиконом. Это предотвращает доступ муравьев к пионам.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.



Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

