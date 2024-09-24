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Когда лучше обрезать смородину

Когда и как правильно обрезать смородину для хорошего урожая
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Садоводство

Обрезка смородины — важный этап ухода за кустарником, который влияет на его урожайность и здоровье. Лучше всего проводить обрезку осенью, после окончания плодоношения и опадания листьев.

Когда и как правильно обрезать смородину для хорошего урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, CC BY-SA 3.0

В это время кустарник уже не активно растёт, и обрезка не вызовет стресса. Обрежьте старые и слабые побеги, чтобы дать место для роста новым, более сильным веткам.

Также осенью можно удалить повреждённые и больные ветки. Обрезка весной тоже допустима, но важно сделать это до начала сокодвижения, чтобы не навредить растению.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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