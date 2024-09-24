Когда лучше обрезать смородину

Обрезка смородины — важный этап ухода за кустарником, который влияет на его урожайность и здоровье. Лучше всего проводить обрезку осенью, после окончания плодоношения и опадания листьев.
В это время кустарник уже не активно растёт, и обрезка не вызовет стресса. Обрежьте старые и слабые побеги, чтобы дать место для роста новым, более сильным веткам.
Также осенью можно удалить повреждённые и больные ветки. Обрезка весной тоже допустима, но важно сделать это до начала сокодвижения, чтобы не навредить растению.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.