Когда лучше обрезать смородину

Когда и как правильно обрезать смородину для хорошего урожая

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка смородины — важный этап ухода за кустарником, который влияет на его урожайность и здоровье. Лучше всего проводить обрезку осенью, после окончания плодоношения и опадания листьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, CC BY-SA 3.0

В это время кустарник уже не активно растёт, и обрезка не вызовет стресса. Обрежьте старые и слабые побеги, чтобы дать место для роста новым, более сильным веткам.

Также осенью можно удалить повреждённые и больные ветки. Обрезка весной тоже допустима, но важно сделать это до начала сокодвижения, чтобы не навредить растению.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

