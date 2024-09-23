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Что делать с муравейником на дачном участке

Как избавиться от муравьев на даче: простые решения
0:41
Садоводство

Муравьи на участке могут причинять неудобства, особенно если их становится слишком много. Если муравейник расположен на грядках или возле деревьев, он может мешать росту растений.

Как избавиться от муравьев на даче: простые решения
Фото: commons.wikimedia.org by Marcus33, CC BY-SA 3.0

Для борьбы с муравьями можно использовать как народные методы, так и химические препараты. Натуральные средства, такие как зола, уксус или чесночные растворы, помогут отпугнуть насекомых.

Также можно воспользоваться специальными приманками, которые постепенно уничтожают колонию. Важно помнить, что муравьи играют роль в экосистеме, поэтому стоит найти баланс между контролем их численности и полной ликвидацией.

Уточнения

Мураве́йник (муравьи́ное гнездо́) — название гнезда муравьёв, которое, как правило, заметно своей надземной частью, представляющей собой кучу из кусочков листьев, хвои, веточек и земли.

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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