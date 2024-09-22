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Секреты успешного укоренения чеснока: дезинфекция и стимуляция

Осенняя подготовка чеснока: как замачивание ускоряет укоренение
1:27
Садоводство

Для того чтобы чеснок хорошо укоренился и успешно перезимовал, важно помочь ему быстрее нарастить корни. Огородники с опытом используют два специальных раствора для замачивания посадочного материала, чтобы ускорить этот процесс.

Осенняя подготовка чеснока: как замачивание ускоряет укоренение
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Первый раствор предназначен для дезинфекции чесночных долек. Это важный этап, который помогает уберечь растения от болезней и вырастить здоровый урожай.

Второй раствор стимулирует рост корневой системы, что особенно важно для успешной зимовки и дальнейшего роста чеснока.

Как правильно обработать чеснок перед посадкой:

Дезинфекция

Залейте чесночные дольки 1%-ным раствором марганцовки на 20 минут. Это поможет убить болезнетворные микроорганизмы и подготовить чеснок к дальнейшей обработке.

Стимуляция корней

Для стимулирующего раствора необходимо взять стакан древесной золы и залить его литром горячей воды. Дайте настояться раствору в течение 3 часов. После этого аккуратно слейте воду в тазик, стараясь не затронуть осадок на дне, который больше не понадобится.

Замачивание

Поместите чеснок в приготовленный настой древесной золы на 12 часов. После этого чеснок готов к посадке на грядку.

Этот простой, но эффективный метод поможет вашему чесноку быстро укорениться и хорошо перенести зиму.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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