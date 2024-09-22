Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам

Осенняя подготовка лилий: как правильно удобрять почву

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы лилии в следующем сезоне раскрыли свой потенциал, необходимо правильно подготовить их к зиме.

Фото: commons.wikimedia.org by self, CC BY-SA 3.0

Осенняя подготовка — это важный этап, который обеспечивает растения необходимыми ресурсами для успешной зимовки и будущего цветения.

Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует дачникам обратить внимание на простое, но очень эффективное средство.

Какое удобрение поможет лилиям перезимовать?

Прежде чем приступить к подкормке, важно провести несколько стандартных процедур. Для начала нужно осмотреть почву и удалить все сорняки. Это поможет обеспечить растениям лучшее усвоение питательных веществ. После этого почву следует взрыхлить, чтобы улучшить доступ кислорода и удобрений к корням лилий.

Теперь можно приступать к приготовлению удобрения.

Для осенней подкормки лилий отлично подойдёт борофоска. На одно ведро воды, предварительно отстоянной и прогретой, понадобится две столовые ложки этого средства. После этого можно начинать полив растений.

Благодаря такой подкормке, следующим летом вы будете удивлены, насколько пышно и красиво зацветут ваши лилии.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

