Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам

Чтобы лилии в следующем сезоне раскрыли свой потенциал, необходимо правильно подготовить их к зиме.
Осенняя подготовка — это важный этап, который обеспечивает растения необходимыми ресурсами для успешной зимовки и будущего цветения.
Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует дачникам обратить внимание на простое, но очень эффективное средство.
Какое удобрение поможет лилиям перезимовать?
Прежде чем приступить к подкормке, важно провести несколько стандартных процедур. Для начала нужно осмотреть почву и удалить все сорняки. Это поможет обеспечить растениям лучшее усвоение питательных веществ. После этого почву следует взрыхлить, чтобы улучшить доступ кислорода и удобрений к корням лилий.
Теперь можно приступать к приготовлению удобрения.
Для осенней подкормки лилий отлично подойдёт борофоска. На одно ведро воды, предварительно отстоянной и прогретой, понадобится две столовые ложки этого средства. После этого можно начинать полив растений.
Благодаря такой подкормке, следующим летом вы будете удивлены, насколько пышно и красиво зацветут ваши лилии.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.
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