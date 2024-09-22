Три ключевых момента для успешной посадки лука осенью

Осенняя посадка лука: как обеспечить хороший урожай в следующем году

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка — отличный выбор для тех, кто хочет начать сезон с подготовленными грядками. Некоторые сорта лука, устойчивые к холодам, также можно сажать до наступления зимы.

Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных выделяет три ключевых момента, на которые стоит обратить внимание при осенней посадке лука:

Размер посадочного материала. При осенней посадке лука важно выбирать луковицы маленького размера — менее одного сантиметра в диаметре. Многих садоводов больше волнует сорт или качество лука, но небольшие луковицы обладают особым преимуществом. Именно такой посадочный материал обеспечит вам в следующем году богатый урожай.

Подходящее время. Из-за изменений климата погода стала менее предсказуемой, поэтому универсальные даты для посадки назвать сложно. Теперь ориентироваться нужно на прогноз: посадку лука следует проводить за 14 дней до первых заморозков.

Выбор места. Место посадки имеет не меньшее значение. Лук лучше всего сажать на грядках, где раньше росли сидераты, бобовые, тыква или помидоры. Это обеспечит культуре более благоприятные условия для роста.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

