Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маска для кудрявых волос с мёдом
Иммунолог советует избегать жареных блюд
Нутрициолог Стасюк: недостаток движения и неправильный рацион могут привести к ожирению у детей
Как голландец рассекает на любимой "Ладе-2107" по автодорогам страны
Китайские ученые научились обнаруживать "невидимки" с помощью спутников Starlink
В подмосковных Мытищах прошли традиционные гонки яхт
Пенсия Путина составит более 650 тысяч рублей
Как улучшить защиту радиатора без вреда для двигателя
4 способа устранения расширенных пор

Три ключевых момента для успешной посадки лука осенью

Осенняя посадка лука: как обеспечить хороший урожай в следующем году
1:21
Садоводство

Осенняя посадка — отличный выбор для тех, кто хочет начать сезон с подготовленными грядками. Некоторые сорта лука, устойчивые к холодам, также можно сажать до наступления зимы.

Осенняя посадка лука: как обеспечить хороший урожай в следующем году
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных выделяет три ключевых момента, на которые стоит обратить внимание при осенней посадке лука:

Размер посадочного материала. При осенней посадке лука важно выбирать луковицы маленького размера — менее одного сантиметра в диаметре. Многих садоводов больше волнует сорт или качество лука, но небольшие луковицы обладают особым преимуществом. Именно такой посадочный материал обеспечит вам в следующем году богатый урожай.

Подходящее время. Из-за изменений климата погода стала менее предсказуемой, поэтому универсальные даты для посадки назвать сложно. Теперь ориентироваться нужно на прогноз: посадку лука следует проводить за 14 дней до первых заморозков.

Выбор места. Место посадки имеет не меньшее значение. Лук лучше всего сажать на грядках, где раньше росли сидераты, бобовые, тыква или помидоры. Это обеспечит культуре более благоприятные условия для роста.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Последние материалы
Как улучшить защиту радиатора без вреда для двигателя
4 способа устранения расширенных пор
Качество и надежность китайских шин: что говорят независимые тесты
Осенние спа-процедуры, которые стоит попробовать уже сейчас
Как осенняя подкормка смородины влияет на сладость ягод
Спальня мечты: как добиться стиля и уюта с минимальными вложениями
Пик бархатного сезона в Краснодарском крае наступит на следующей неделе
Почему обочечники не боятся штрафов и как это исправить
Евстифеев: рост цен на нефть вызван кратковременными факторами
"Росатом" построит в Боливии экологически чистый завод по производству карбоната лития
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.