Секреты осенней подкормки смородины для сладких ягод

Как осенняя подкормка смородины влияет на сладость ягод

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы уже начали подготовку смородины к зиме, ведь от правильного ухода осенью напрямую зависит будущий урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, CC BY-SA 3.0

Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных напоминает, что успешная подготовка растений к холодам не только увеличит количество ягод, но и сделает их крупными и сладкими.

Важность последней подкормки

Последняя подкормка сезона играет важную роль в восстановлении смородины после сбора урожая и её подготовке к зиме. Чтобы растение удовлетворило свои потребности, нужно обратить внимание на правильную методику удобрения.

Рекомендации по удобрению смородины

Для начала необходимо развести 30 граммов сульфата калия в 10 литрах воды и полить кустарники. Однако этого недостаточно для полноценного восстановления.

Второй этап — удобрение суперфосфатом. Для этого на ведро воды следует взять 20 граммов суперфосфата и "угостить" растение. Эти две подкормки помогут смородине полноценно подготовиться к зиме и восстановить силы.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

