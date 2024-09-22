Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенняя посадка лука: как обеспечить хороший урожай в следующем году
В подмосковных Мытищах прошли традиционные гонки яхт
Пенсия Путина составит более 650 тысяч рублей
Как улучшить защиту радиатора без вреда для двигателя
4 способа устранения расширенных пор
Качество и надежность китайских шин: что говорят независимые тесты
Осенние спа-процедуры, которые стоит попробовать уже сейчас
Спальня мечты: как добиться стиля и уюта с минимальными вложениями
Пик бархатного сезона в Краснодарском крае наступит на следующей неделе

Секреты осенней подкормки смородины для сладких ягод

Как осенняя подкормка смородины влияет на сладость ягод
1:08
Садоводство

Многие садоводы уже начали подготовку смородины к зиме, ведь от правильного ухода осенью напрямую зависит будущий урожай.

Как осенняя подкормка смородины влияет на сладость ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, CC BY-SA 3.0

Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных напоминает, что успешная подготовка растений к холодам не только увеличит количество ягод, но и сделает их крупными и сладкими.

Важность последней подкормки

Последняя подкормка сезона играет важную роль в восстановлении смородины после сбора урожая и её подготовке к зиме. Чтобы растение удовлетворило свои потребности, нужно обратить внимание на правильную методику удобрения.

Рекомендации по удобрению смородины

Для начала необходимо развести 30 граммов сульфата калия в 10 литрах воды и полить кустарники. Однако этого недостаточно для полноценного восстановления.

Второй этап — удобрение суперфосфатом. Для этого на ведро воды следует взять 20 граммов суперфосфата и "угостить" растение. Эти две подкормки помогут смородине полноценно подготовиться к зиме и восстановить силы.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Последние материалы
Как улучшить защиту радиатора без вреда для двигателя
4 способа устранения расширенных пор
Качество и надежность китайских шин: что говорят независимые тесты
Осенние спа-процедуры, которые стоит попробовать уже сейчас
Как осенняя подкормка смородины влияет на сладость ягод
Спальня мечты: как добиться стиля и уюта с минимальными вложениями
Пик бархатного сезона в Краснодарском крае наступит на следующей неделе
Почему обочечники не боятся штрафов и как это исправить
Евстифеев: рост цен на нефть вызван кратковременными факторами
"Росатом" построит в Боливии экологически чистый завод по производству карбоната лития
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.