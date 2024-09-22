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Как подготовить малину к зиме: осенняя обрезка для обильного урожая

Уход за малиной осенью: когда и как обрезать кусты
1:14
Садоводство

Обрезка — важнейшая процедура в уходе за малиной осенью, наряду с подкормкой. Она помогает улучшить состояние кустов и подготовить их к зиме.

Уход за малиной осенью: когда и как обрезать кусты
Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, CC BY-SA 4.0

Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных делится рекомендациями по правильной обрезке малины в зависимости от её сорта.

Обычная малина

Если у вас на участке растёт обычная малина, которая плодоносит на побегах второго года, необходимо удалить все отплодоносившие ветви. Эти побеги больше не принесут урожая и будут только тратить силы растения.

Также рекомендуется избавиться от мелких и слабых побегов, поскольку они не смогут пережить зиму. Оставить следует только самые крепкие и здоровые ветви из годичного прироста, с небольшим запасом на случай непредвиденных потерь.

Ремонтантная малина

С ремонтантной малиной подход к обрезке другой. Опытные садоводы советуют срезать её под корень, чтобы в следующем сезоне кусты дали обильный, хоть и поздний урожай.

Если же обрезать только двухлетние побеги, ягод будет меньше, но они будут созревать в течение всего лета, что позволит наслаждаться ими дольше.

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на - группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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