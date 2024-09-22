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Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая

Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
1:18
Садоводство

Опытные садоводы знают, что осенью нужно уделить внимание плодовым деревьям, чтобы подготовить их к зиме и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Осенний уход не только оздоровит культуры, но и поможет яблоням и грушам вырасти крупными и сладкими.

Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0

Ландшафтный дизайнер и учёный-агроном Анастасия Коврижных выделяет три основных действия, которые помогут улучшить состояние деревьев осенью.

Основные действия по уходу за деревьями

  1. Осмотр дерева. Осенью необходимо провести обрезку веток, которые больше не приносят пользы дереву и только тратят его ресурсы. Обрезку лучше всего проводить сейчас, когда можно легко распознать сухие или повреждённые ветви. Это несложное действие значительно повышает урожайность плодовых деревьев.
  2. Подкормка и полив. Для успешной зимовки деревьев нужно обеспечить их необходимыми питательными веществами и влагой. Лучшими средствами для подкормки считаются натуральные удобрения — перегной или компост.
  3. Побелка. Эту процедуру необходимо завершить до наступления холодов. Побелка защищает деревья от морозов и способствует их лучшему переживанию зимы.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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