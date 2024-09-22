Как осенняя подготовка улучшит урожай огурцов в новом сезоне

Осенняя подготовка грядки под огурцы: советы агрономов

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью важно не только подготовить почву под посадку овощей на следующий сезон, но и подготовить грядку под огурцы, что часто упускается из виду.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Многие огородники с опытом уверяют: если сделать всё правильно, то будущий урожай будет богатым и качественным.

Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных объясняет, почему это так важно и как подготовить грядку под огурцы по всем правилам.

Зачем готовить грядку под огурцы осенью?

Подготовленная почва весной быстрее прогревается, что способствует более быстрому росту рассады и появлению всходов. Кроме того, лучше развивается корневая система огуречных растений, что в конечном итоге даёт более крепкие плети и обильный урожай.

Для начала необходимо правильно выбрать место для посадки огурцов и следовать принципам севооборота.

Правила севооборота

Севооборот помогает избежать истощения почвы и защитить огурцы от болезней. Лучшие предшественники для огурцов:

помидоры, перцы или баклажаны;

лук или чеснок;

капуста или редис.

Как правильно подготовить почву?

Определив место для грядки, на каждый квадратный метр почвы вносится от 10 до 12 килограммов свежего навоза. В качестве альтернативы можно использовать перепревший компост, но не полностью перегнивший. Далее необходимо полить грядку раствором азотных удобрений — 2-3 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

