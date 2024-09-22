Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания
Как биоревитализация и плазмотерапия спасают кожу осенью
Туризм в России: где и как отдыхать, чтобы не разориться
Прыжки, игривость и экзотика: особенности бенгальских кошек
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Опасность синтетической жидкости для резиновых элементов
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта

Как осенняя подготовка улучшит урожай огурцов в новом сезоне

Осенняя подготовка грядки под огурцы: советы агрономов
1:37
Садоводство

Осенью важно не только подготовить почву под посадку овощей на следующий сезон, но и подготовить грядку под огурцы, что часто упускается из виду.

Осенняя подготовка грядки под огурцы: советы агрономов
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Многие огородники с опытом уверяют: если сделать всё правильно, то будущий урожай будет богатым и качественным.

Учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных объясняет, почему это так важно и как подготовить грядку под огурцы по всем правилам.

Зачем готовить грядку под огурцы осенью?

Подготовленная почва весной быстрее прогревается, что способствует более быстрому росту рассады и появлению всходов. Кроме того, лучше развивается корневая система огуречных растений, что в конечном итоге даёт более крепкие плети и обильный урожай.

Для начала необходимо правильно выбрать место для посадки огурцов и следовать принципам севооборота.

Правила севооборота

Севооборот помогает избежать истощения почвы и защитить огурцы от болезней. Лучшие предшественники для огурцов:

  • помидоры, перцы или баклажаны;
  • лук или чеснок;
  • капуста или редис.

Как правильно подготовить почву?

Определив место для грядки, на каждый квадратный метр почвы вносится от 10 до 12 килограммов свежего навоза. В качестве альтернативы можно использовать перепревший компост, но не полностью перегнивший. Далее необходимо полить грядку раствором азотных удобрений — 2-3 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами
Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным
Осенняя подготовка грядки под огурцы: советы агрономов
Быстрые способы справиться с коррозией автомобиля
Секреты антивозрастного макияжа: как выглядеть моложе
Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полёта из-за шутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.