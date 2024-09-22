Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забастовка остановила завод General Motors в Канзасе
Какие кровати портят внешний вид спальни?
Откуда появилась традиция туристов бросать монеты в фонтаны?
Как защитить кожу от осенней сухости и обезвоживания
Сколько времени отвести на прогулку с собакой: советы для заботливых хозяев
Можно ли похудеть, бегая каждый день?
Влияние блуждающего нерва на эмоциональное состояние
Илону Маску пришлось назначить представителя X в Бразилии
МТС разработала инновационную систему поиска пропавших людей в дикой местности

Грядка для картофеля: как осенние ошибки лишают урожая

Основные ошибки при подготовке грядки под картофель
1:17
Садоводство

Любой ответственный дачник осенью уже задумывается о подготовке грядки под посадку картофеля на следующий год. Важно не допускать ошибок, чтобы сохранить урожай и здоровье растений.

Основные ошибки при подготовке грядки под картофель
Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0

Самая частая ошибка — это нарушение правил севооборота. Многие не учитывают необходимость менять культуры на одном и том же участке, особенно если площадь огорода небольшая.

Однако есть способ минимизировать эту проблему: посчитайте, сколько картофеля вам действительно нужно, возможно, стоит уменьшить размер грядки. Это облегчит соблюдение севооборота и поможет сохранить здоровье почвы.

Другой распространённый недочёт — отправка ботвы в почву. Хотя кажется логичным использовать остатки растений в качестве удобрения, не стоит забывать, что ботва может содержать патогенные микроорганизмы. Это превращает участок в рассадник болезней для картофеля и других культур.

И, наконец, излишек органических удобрений. Органика полезна, но в большом количестве она стимулирует рост зелёной массы, а это приводит к тому, что клубни вырастают маленькими. Следует соблюдать баланс, чтобы растения развивались правильно.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Сколько времени отвести на прогулку с собакой: советы для заботливых хозяев
Влияние блуждающего нерва на эмоциональное состояние
Можно ли похудеть, бегая каждый день?
Илону Маску пришлось назначить представителя X в Бразилии
МТС разработала инновационную систему поиска пропавших людей в дикой местности
Как не попасть в список антитрендов: косметология глазами мужчин
Как приучить собаку к ношению зимней одежды
Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ
Цена сахара достигла максимума за 7 месяцев из-за засухи в Бразилии
Как правильно использовать ретинол и избежать проблем с кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.