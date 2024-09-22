Грядка для картофеля: как осенние ошибки лишают урожая

Основные ошибки при подготовке грядки под картофель

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любой ответственный дачник осенью уже задумывается о подготовке грядки под посадку картофеля на следующий год. Важно не допускать ошибок, чтобы сохранить урожай и здоровье растений.

Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0

Самая частая ошибка — это нарушение правил севооборота. Многие не учитывают необходимость менять культуры на одном и том же участке, особенно если площадь огорода небольшая.

Однако есть способ минимизировать эту проблему: посчитайте, сколько картофеля вам действительно нужно, возможно, стоит уменьшить размер грядки. Это облегчит соблюдение севооборота и поможет сохранить здоровье почвы.

Другой распространённый недочёт — отправка ботвы в почву. Хотя кажется логичным использовать остатки растений в качестве удобрения, не стоит забывать, что ботва может содержать патогенные микроорганизмы. Это превращает участок в рассадник болезней для картофеля и других культур.

И, наконец, излишек органических удобрений. Органика полезна, но в большом количестве она стимулирует рост зелёной массы, а это приводит к тому, что клубни вырастают маленькими. Следует соблюдать баланс, чтобы растения развивались правильно.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

