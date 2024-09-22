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Ревень и спаржа дают урожай на протяжении нескольких сезонов

Названы многолетние овощи, которыми можно наслаждаться в течение следующих сезонов
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Садоводство

Зеленый лук

Некоторые сорта лука будут давать урожай в течение многих лет. Среди многолетних луков можно выбрать осенние пучковые виды. Они выпускают стебли после того, как их срезают. Лук обладает приятным, нежным вкусом.

Названы многолетние овощи, которыми можно наслаждаться в течение следующих сезонов
Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, CC BY-SA 4.0

Ревень

Ревень — многолетнее растение. В холодном климате ревень может давать урожай более 10 лет. Однако помните, что листья растения ядовиты, съедобны только стебли.

Спаржа

Выбирайте многолетние сорта спаржи. Этот овощ также будет расти на вашем огороде десятилетиями. Кроме того, спаржа начинает давать плоды ранней весной. Овощ ценится за нежный вкус и универсальность в приготовлении блюд.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.
 

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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