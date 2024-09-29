Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения

Гортензия — это растение, не слишком требовательное в уходе. Она прекрасно растет при условии обильного полива, питательной почвы и легкого подкисления. За ее яркое и пышное цветение этот кустарник полюбили многие садоводы. Среди видов, которые подходят для средней полосы, можно выделить древовидную и метельчатую гортензии. Эти сорта хорошо переносят зиму и являются идеальными для регионов с умеренным климатом. Также можно встретить и районированные сорта крупнолистной гортензии, которая отличается более эффектным внешним видом, хотя и требует больше тепла.
Главные правила ухода за гортензиями — это регулярный полив, подкормка и укрытие молодых саженцев или менее морозостойких сортов на зиму.
Хотя гортензия может расти и без обрезки, это сказывается на декоративности. Без регулярного ухода куст загущается, цветение становится неравномерным, а сами соцветия мельчают. В некоторых случаях побеги могут настолько вытянуться, что ломаются под своим весом. Обрезка выполняет и санитарную функцию: удаляются засохшие и больные побеги, которые могут сломаться под тяжестью снега.
Обрезка нужна для того, чтобы растения выглядели ухоженно, а сами кусты чувствовали себя лучше. Начинать эту процедуру стоит со второго или третьего года жизни растения.
У гортензии раннее сокодвижение, и культура пробуждается весной в разное время, в зависимости от региона. Поэтому проводить весеннюю обрезку нужно осторожно, чтобы не повредить куст. Многие дачники предпочитают обрезать гортензию осенью до первых заморозков, чтобы избежать ошибок.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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