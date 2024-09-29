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Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения

Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
3:08
Садоводство

Гортензия — это растение, не слишком требовательное в уходе. Она прекрасно растет при условии обильного полива, питательной почвы и легкого подкисления. За ее яркое и пышное цветение этот кустарник полюбили многие садоводы. Среди видов, которые подходят для средней полосы, можно выделить древовидную и метельчатую гортензии. Эти сорта хорошо переносят зиму и являются идеальными для регионов с умеренным климатом. Также можно встретить и районированные сорта крупнолистной гортензии, которая отличается более эффектным внешним видом, хотя и требует больше тепла.

Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Фото: commons.wikimedia.org by DonBanana, CC BY-SA 3.0

Главные правила ухода за гортензиями — это регулярный полив, подкормка и укрытие молодых саженцев или менее морозостойких сортов на зиму.

Обрезка: нужна ли она

Хотя гортензия может расти и без обрезки, это сказывается на декоративности. Без регулярного ухода куст загущается, цветение становится неравномерным, а сами соцветия мельчают. В некоторых случаях побеги могут настолько вытянуться, что ломаются под своим весом. Обрезка выполняет и санитарную функцию: удаляются засохшие и больные побеги, которые могут сломаться под тяжестью снега.

Обрезка нужна для того, чтобы растения выглядели ухоженно, а сами кусты чувствовали себя лучше. Начинать эту процедуру стоит со второго или третьего года жизни растения.

Когда обрезать: весной или осенью

У гортензии раннее сокодвижение, и культура пробуждается весной в разное время, в зависимости от региона. Поэтому проводить весеннюю обрезку нужно осторожно, чтобы не повредить куст. Многие дачники предпочитают обрезать гортензию осенью до первых заморозков, чтобы избежать ошибок.

Обрезка разных видов гортензий

  • Древовидная гортензия. Этот кустарник сильно склонен к загущению и нуждается в самой масштабной обрезке. Удаляют отцветшие соцветия, сухие и больные побеги, а также ветки, растущие внутрь кроны. Старые ветки старше четырех лет удаляются "на пень".
  • Метельчатая гортензия. Этот вид также нуждается в удалении слабых побегов и соцветий, чтобы снег не сломал ветви. Основные скелетные ветки можно укорачивать, оставляя 1-3 почки.
  • Крупнолистная гортензия. Основная задача — сохранить побеги с цветковыми почками, поэтому осенью обрезку производят минимально. Соцветия лучше удалять весной.
  • Обрезка других видов, таких как черешковая и почвопокровная, требует удаления слабых побегов и легкого укорачивания длинных для лучшего ветвления. Сама по себе обрезка не является сложной процедурой, но требует внимательного отношения и регулярности. Также важно правильно подготовить кустарник к зиме, чтобы он продолжал радовать вас своим цветением в следующем сезоне.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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