Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения

Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — это растение, не слишком требовательное в уходе. Она прекрасно растет при условии обильного полива, питательной почвы и легкого подкисления. За ее яркое и пышное цветение этот кустарник полюбили многие садоводы. Среди видов, которые подходят для средней полосы, можно выделить древовидную и метельчатую гортензии. Эти сорта хорошо переносят зиму и являются идеальными для регионов с умеренным климатом. Также можно встретить и районированные сорта крупнолистной гортензии, которая отличается более эффектным внешним видом, хотя и требует больше тепла.

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Главные правила ухода за гортензиями — это регулярный полив, подкормка и укрытие молодых саженцев или менее морозостойких сортов на зиму.

Обрезка: нужна ли она

Хотя гортензия может расти и без обрезки, это сказывается на декоративности. Без регулярного ухода куст загущается, цветение становится неравномерным, а сами соцветия мельчают. В некоторых случаях побеги могут настолько вытянуться, что ломаются под своим весом. Обрезка выполняет и санитарную функцию: удаляются засохшие и больные побеги, которые могут сломаться под тяжестью снега.

Обрезка нужна для того, чтобы растения выглядели ухоженно, а сами кусты чувствовали себя лучше. Начинать эту процедуру стоит со второго или третьего года жизни растения.

Когда обрезать: весной или осенью

У гортензии раннее сокодвижение, и культура пробуждается весной в разное время, в зависимости от региона. Поэтому проводить весеннюю обрезку нужно осторожно, чтобы не повредить куст. Многие дачники предпочитают обрезать гортензию осенью до первых заморозков, чтобы избежать ошибок.

Обрезка разных видов гортензий

Древовидная гортензия. Этот кустарник сильно склонен к загущению и нуждается в самой масштабной обрезке. Удаляют отцветшие соцветия, сухие и больные побеги, а также ветки, растущие внутрь кроны. Старые ветки старше четырех лет удаляются "на пень".

Метельчатая гортензия. Этот вид также нуждается в удалении слабых побегов и соцветий, чтобы снег не сломал ветви. Основные скелетные ветки можно укорачивать, оставляя 1-3 почки.

Крупнолистная гортензия. Основная задача — сохранить побеги с цветковыми почками, поэтому осенью обрезку производят минимально. Соцветия лучше удалять весной.

Обрезка других видов, таких как черешковая и почвопокровная, требует удаления слабых побегов и легкого укорачивания длинных для лучшего ветвления. Сама по себе обрезка не является сложной процедурой, но требует внимательного отношения и регулярности. Также важно правильно подготовить кустарник к зиме, чтобы он продолжал радовать вас своим цветением в следующем сезоне.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

