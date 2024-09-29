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Дорожки из паласов и ковров: креатив или катастрофа

Каменные дорожки: как избежать скользких ошибок
3:24
Садоводство

Существует множество вариантов обустройства садовых дорожек, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Однако некоторые решения, несмотря на их популярность в прошлом, не прошли проверку временем. Почему такие варианты оказались неудачными и каких ошибок стоит избегать?

Каменные дорожки: как избежать скользких ошибок
Фото: commons.wikimedia.org by Gisling, CC BY-SA 3.0

При планировке дорожек на участке главное помнить: на первом месте — удобство и долговечность, а уж потом — декоративность. Желание сэкономить, да еще и добавить оригинальности, нередко приводит к не самым удачным решениям. Именно поэтому перед тем, как браться за дело, важно тщательно взвесить все "за" и "против".

Важные аспекты

Прежде чем приступать к мощению садовых дорожек, нужно понимать, сможете ли вы обеспечить не только качественный материал, но и правильную технологию укладки. Если пропустить эти этапы, в итоге можно оказаться недовольным результатом и потратить время впустую.

Керамическая плитка — плохой выбор

Остатки отделочной плитки, например, после ремонта в ванной, могут показаться логичным выбором для садовых дорожек. Однако плитка, предназначенная для использования внутри помещений, на улице ведет себя иначе. Она скользит и легко повреждается при большом весе, что делает ее непрактичной.

Ламинат и паркет на улице — рискованно

Ламинат, линолеум или паркет, предназначенные для внутренних помещений, не подходят для наружного использования. Такие материалы не выдерживают уличных условий и быстро выходят из строя.

Рубероид — не лучший вариант

Наплавляемый рубероид часто используют для покрытия дорожек, однако это временное решение. Такой материал быстро разрушается без должной основы, а значит, требует замены уже через один сезон. Вместо того, чтобы тратить деньги на его укладку, можно выбрать более долговечные материалы.

Паласы и ковры — не для улицы

Идея использовать старый ковер для дорожек выглядит оригинально, но на практике ковры быстро пачкаются, набирают влагу и становятся неудобными для хождения.

Шифер — временное решение

Шифер, если он у вас есть, может временно использоваться для дорожек. Но он хрупок, быстро трескается и опасен при повреждениях. Лучше его использовать для других целей.

Булыжники — красиво, но опасно

Дорожки из натурального камня выглядят красиво, но при мокрой погоде они становятся скользкими и опасными. Такое решение подходит для сухих регионов, но не для мест с частыми дождями.

Древесные спилы — красиво, но ненадолго

Спилы дерева создают оригинальные дорожки, но требуют регулярной замены из-за подверженности гниению. Если хотите надолго, выбирайте материалы, которые прошли специальную обработку.

Щепа — для легких задач

Щепа подходит для мульчирования и создания декоративных дорожек, однако быстро проседает и требует регулярного ухода.

Садовые дорожки играют важную роль на участке — они обеспечивают удобное сообщение между разными его уголками и придают участку законченный вид. Правильный выбор материалов для дорожек — залог их долговечности и удобства.

Уточнения

Руберо́ид (лат. ruber "красный" + др.-греч. εἶδος "вид") — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, изготовляемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефтяными битумами с последующим покрытием его (с обеих сторон) слоем тугоплавкого битума и защитной (от слипания) посыпкой асбестом, тальком, песком и т. п.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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