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Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс

Компостирование с использованием макулатуры: как правильно
2:34
Садоводство

Фраза "В хозяйстве пригодится!" порой действует как заклинание, после которого на даче начинают появляться самые разные бывшие в употреблении вещи, кажущиеся когда-то нужными. В отдельную категорию этих "незаменимых" предметов попадает и печатная продукция.

Компостирование с использованием макулатуры: как правильно
Фото: pixabay.com by cottonbro studio, lil artsy, pixabay, RODNAE productions, CC BY 4.0

Осенью наступает время наводить порядок не только на участке, но и в доме. Даже если вам кажется, что весной вы все тщательно перебрали, вполне вероятно, что в закромах осталась куча макулатуры. А за лето ее, скорее всего, стало еще больше.

Исписанные тетради, детские рисунки, черновики и прочитанные журналы — все это можно еще пустить в дело. Например, для мульчирования. Этот прием помогает почве удерживать тепло и влагу, препятствует росту сорняков и улучшает качество грунта. Вместо привычных соломы или коры можно использовать старые газеты.

Макулатуру для мульчи применяют двумя способами: выкладывают вокруг растений в несколько слоев, увлажняя каждый слой, или измельчают на кусочки и рассыпают на грядки. Конечно, бумажная мульча не идеальна: она не так эстетична, в ней мало полезных веществ, а поливать растения сложнее. Однако в некоторых ситуациях, когда нужно быстро укрыть посадки, газеты могут стать неплохим временным решением.

Также макулатуру можно использовать при создании теплых грядок — тренда последних лет. Это не только быстрый прогрев почвы весной и удобство в эксплуатации, но и возможность переработать бумажные отходы. Неламинированная бумага или картон прекрасно подойдут для закладки в нижние слои таких грядок.

Компостирование — еще один способ утилизации макулатуры. Все компоненты для компоста делятся на "зеленые" и "коричневые". Зеленые отходы, такие как трава или пищевые отходы, выделяют азот при разложении, а коричневые — например, сухие листья или кора — его поглощают. Макулатура относится к "коричневым" материалам и поможет поддерживать правильный баланс в компосте.

Картон также можно временно использовать для укладки на садовых дорожках или междурядьях. Он защитит от накопления воды, особенно ранней весной или поздней осенью. К тому же большие листы картона могут облегчить уборку в доме, если устелить ими пол, когда весной начинается активная работа с рассадой.

Уточнения

Макулату́ра (нем. Makulatur, от лат. maculo — пачкаю) — отходы производства, переработки и потребления всех видов бумаги и картона, пригодные для дальнейшего использования в качестве волокнистого сырья.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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