Самый простой способ спланировать огород: как вырастить много, когда места мало

Как планировать огород, исходя из того, что вы едите

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, правильно ли вы выбираете овощи, зелень и фрукты для своего огорода? Бывает ли, что часть бюджета на семена уходит впустую, потому что вы не используете всё, что вырастили? Потратив всего полчаса на анализ, можно сделать удивительные открытия о том, что действительно стоит выращивать.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В этом году я решил подойти к выбору культур более вдумчиво, отложив каталоги семян и вместо этого обратившись к своим любимым кулинарным книгам. Результаты меня действительно поразили.

Личный план огорода

Для начала я выбрал несколько кулинарных книг, которые мне нравятся, и проанализировал рецепты, чтобы понять, какие ингредиенты встречаются чаще всего. Это упражнение дало возможность составить список того, что мне действительно стоит выращивать.

Первым делом я подумал о том, что я использую регулярно, а что можно купить у местных фермеров. Например, чеснок и зелёный лук я использую часто, но выращивать их не так просто, поэтому они не попали в мой список для посадки.

Если у вас есть доступ к хорошему фермерскому рынку или овощной лавке, это также повлияет на ваш выбор. Но если вы живёте в городской местности или у вас есть своя теплица, возможно, ваш список культур будет совсем другим.

Анализ рецептов

Я просмотрел рецепты из кулинарных книг и отметил ингредиенты, которые встречались чаще всего. Например, чили появился в 15 рецептах, а мята — только в пяти. Это позволило составить список из примерно 40 культур, и я выбрал топ-10 для посадки. К моему удивлению, большинство из них оказались зеленью.

В этом есть смысл: зелень легко выращивать, она всегда под рукой и стоит достаточно дорого в магазине. Кроме того, она всегда будет у вас в наличии, даже если в супермаркетах её может не быть.

Открытие новых культур

Некоторые травы стали для меня настоящим открытием: укроп и эстрагон, которые я никогда не выращивал, оказались частыми гостями в моих любимых рецептах. Это заставило меня пересмотреть своё отношение к их выращиванию.

Зелёный лук и орегано также встречались неожиданно часто, и хотя раньше я не задумывался о том, чтобы их сажать, теперь они попали в мой список обязательных культур.

Классика огорода

Мята, розмарин и лавровый лист — это те растения, которые практически не требуют ухода. Мы выращиваем их в горшках, и они прекрасно себя чувствуют. Петрушка, базилик и чили также не требуют особого внимания и всегда используются в моих блюдах.

Попробую новое

В этом году я решил рискнуть и вырастить что-то новое: листья карри, лемонграсс и кориандр. Эти травы редко встречаются в магазинах, поэтому возможность выращивать их самостоятельно кажется отличной идеей.

Основные овощи

Из овощей я решил посадить кабачки, морковь, помидоры, салат и стручковую фасоль. Эти культуры хорошо растут в моём саду, и я уверен, что смогу вырастить их без проблем.

До этого эксперимента я считал, что нужно расширить ассортимент овощей, но оказалось, что сосредоточенность на зелени может принести наибольшую пользу и экономию. Для вас этот список может быть другим, но это упражнение точно поможет вам спланировать идеальный огород.

Уточнения

Планирование:

