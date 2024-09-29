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Домашние заготовки как в Италии: узнайте секреты консервирования

Как в Италии сохраняют овощи: методы сушки и консервирования
3:27
Садоводство

В Италии консервирование и сохранение урожая — это настоящее искусство, особенно в южных регионах, где каждая капля продуктов бережно сохраняется. На небольшой ферме в Базиликате, живописной области на южной части итальянского "сапога", дом наполнен банками и бутылками с домашними заготовками и свежими овощами и фруктами с собственного сада.

Как в Италии сохраняют овощи: методы сушки и консервирования
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

Одним из главных продуктов для сушки является перец чили. В прошлом году я попробовала заморозить немного перца чили, но результат оказался далёким от идеала — вместо ароматного продукта получилась мокрая и безвкусная масса. После этого я решила узнать традиционные итальянские методы сушки перца чили.

Простой метод сушки перца чили

Если вы выращиваете перец чили у себя в саду, самый лёгкий способ его высушить — это выкопать всё растение целиком, стряхнуть с корней землю и подвесить его вверх дном в хорошо проветриваемом месте. Соседи рекомендуют сушить перец чили под прямыми солнечными лучами, но можно использовать и тёплое место на кухне или кладовую. Иногда процесс требует нескольких попыток, чтобы найти оптимальные условия.

Перед тем как повесить перец чили, следует удалить все листья и обрезать подгнившие плоды. Рекомендуется переворачивать подвешенные связки каждые несколько дней и аккуратно встряхивать их, чтобы избавиться от лишних листьев.

Как сделать красивые ниточки из сухого перца чили

В Италии традиционно сушёные перцы чили связывают в длинные гирлянды, называемые "ристра". Если вы выращиваете много чили или покупаете их пучками на фермерском рынке, этот метод — отличный способ не только сохранить перцы, но и украсить дом. Вам понадобится тонкая прочная нить (можно использовать хлопковую в два слоя или рыболовную леску). На конец нити завязывается узелок, а затем иголка продевается через шляпку перца. Важно не протыкать стебель слишком глубоко, чтобы он не треснул. Гирлянды следует развешивать в сухом и проветриваемом месте.

Время сушки перца

Сколько времени займёт сушка перца? Всё зависит от условий: температуры, влажности и циркуляции воздуха. Некоторые утверждают, что перец можно высушить за три дня, но это довольно оптимистично для осенних месяцев. Проверяйте свои гирлянды каждые несколько дней, переворачивайте их, и удаляйте испорченные плоды. Когда перец начнёт хрустеть при сжатии, как папиросная бумага, он будет готов к использованию. Можно разложить его по банкам или оставить висеть как декоративные гирлянды.

Как сушить перец чили в духовке

Если вам нужно высушить перец быстрее, можно использовать духовку. Температура должна быть очень низкой, около 40°C. Выложите перцы на противень с бумагой для выпечки и периодически проверяйте их, чтобы избежать пригорания. Процесс может занять от 3 до 6 часов, в зависимости от размера перцев и температуры.

В некоторых регионах Италии, таких как Апулия, перец чили используется вместо чёрного перца, добавляясь практически в каждое блюдо, что делает его не только острой приправой, но и важным элементом культуры.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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