Поставьте защиту от домашних животных: уксус спасёт ваши растения

Простые рецепты для комнатных растений с использованием уксуса

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уксус — это универсальное средство, которое можно с успехом применять для ухода за комнатными растениями. Он помогает бороться с болезнями, улучшает рН почвы и даже защищает цветы от воздействия домашних животных. Вот несколько проверенных способов, которые помогут вам сделать растения здоровее и крепче.

Фото: Own work by Pluume321, CC BY-SA 3.0

1. Чистка глиняных горшков

Со временем глиняные горшки накапливают соли и минералы из воды и удобрений, что негативно сказывается на растениях. Чтобы очистить их, замочите горшки в растворе из 1 стакана 5%-ного белого уксуса и 3-4 стаканов воды. Оставьте на 30-60 минут, и они снова будут как новые!

2. Ускорение прорастания семян

Чтобы облегчить процесс прорастания, замочите семена в воде с добавлением 5-8 капель уксуса на ночь. Это размягчит оболочку семян, ускоряя их рост.

3. Борьба с мучнистой росой

Мучнистая роса — одна из самых распространенных болезней растений, но с уксусом вы можете справиться с ней. Просто добавьте 2-3 столовые ложки уксуса в 1 литр воды и распылите раствор на поражённые растения.

4. Регулировка кислотности почвы

Некоторым растениям, таким как папоротники и африканские фиалки, требуется более кислая почва. Разведите одну столовую ложку уксуса в литре воды и полейте этим раствором растения. Это поможет им процветать.

5. Очистка листьев от загрязнений

Если листья ваших растений покрыты белыми пятнами от минералов, их можно легко очистить раствором из полстакана уксуса, 5-8 капель средства для мытья посуды и 8-10 чашек воды. Опрыскайте листья этим раствором, а затем аккуратно протрите мягкой тканью.

6. Удаление пятен с ваз и стеклянных поверхностей

Уксус прекрасно справляется с удалением пятен от жесткой воды на стеклянных вазах. Намочите тряпку уксусом, протрите пятна и оставьте на 5-10 минут. Затем просто вытрите поверхность.

7. Продление жизни срезанных цветов

Для того чтобы срезанные цветы дольше сохраняли свежесть, смешайте 2 столовые ложки уксуса и 1 чайную ложку сахара в одном литре воды. Этот раствор поможет цветам дольше радовать глаз.

8. Защита растений от домашних животных

Чтобы защитить ваши растения от любопытных питомцев, распылите уксус вокруг горшков. Это поможет отпугнуть их и сохранить растения в целости.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

