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Декабрь: идеальный месяц для заботы о саде

Защита сада зимой: что нужно сделать до января
2:44
Садоводство

Хотя декабрь может казаться месяцем, когда сад отдыхает, это вовсе не значит, что вам нечего делать. Есть множество важных задач, которые помогут сохранить здоровье и красоту вашего сада даже зимой.

Защита сада зимой: что нужно сделать до января
Фото: t.me/sv_bezrukov is licensed under public domain

Зимний период — отличное время, чтобы подготовить сад к предстоящим холодам и заложить основу для весеннего процветания. В этой статье мы рассмотрим ключевые задачи, которые необходимо выполнить в декабре, чтобы ваш сад оставался ухоженным и готовым к новому сезону.

Основные задачи в декабре

  1. Наведение порядка: Уберите опавшие листья, сорняки и мусор, чтобы предотвратить появление вредителей и болезней.
  2. Защита нежных растений: В холодных регионах нужно защитить уязвимые растения. Покройте корни мульчей и используйте ткань для защиты от заморозков.
  3. Обрезка деревьев и кустарников: Декабрь — лучшее время для обрезки лиственных деревьев и кустарников, так как они в состоянии покоя. Удалите старые и больные ветви.
  4. Уход за инструментами: Перед тем как убрать садовые инструменты на зиму, почистите и наточите их. Это обеспечит их долговечность и эффективность весной.
  5. Посадка луковиц: Посадите морозостойкие луковицы, такие как тюльпаны и крокусы, чтобы весной ваш сад украсили яркие цветы.
  6. Планирование на весну: Используйте зимние месяцы, чтобы обдумать, как улучшить сад в следующем году — планируйте новые посадки и изменения.
  7. Подкормка птиц: Разместите кормушки и поилки для птиц, чтобы поддержать их в холодные месяцы.
  8. Защита растений в горшках: Перенесите горшки с растениями в укрытое место или утеплите их, чтобы избежать повреждений от морозов.
  9. Компостирование: Даже зимой продолжайте компостировать. Хотя процесс разложения замедляется, компост подготовит почву к весне.
  10. Проверка садовых конструкций: Убедитесь, что заборы и другие сооружения в саду в порядке, чтобы они выдержали зимнюю погоду.
  11. Подготовка грядок: Если зима мягкая, можно начать подготовку грядок для весенних посадок, обработав почву и добавив органику.
  12. Садоводство в помещении: Проверьте свои комнатные растения, при необходимости пересадите их и обеспечьте хороший свет.

Декабрь — это отличное время для того, чтобы подготовить сад к зиме и заложить основу для его будущего процветания. Выполнив эти задачи, вы сможете встретить весну с цветущим, здоровым садом.

Уточнения

Дека́брь (лат. December, Decembris, от decem — десять) — двенадцатый месяц григорианского календаря. Десятый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. После сдвига начала года на январь стал двенадцатым, последним месяцем года.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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