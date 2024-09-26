Рекордный урожай чеснока после подкормки: соседи будут завидовать

Эксперт Елена Климова: правильная подкормка озимого чеснока

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник, который выращивает озимый чеснок, хочет получить хороший урожай. Для этого важно не только правильно выбрать посадочный материал, но и уделить внимание подкормке. Удобрение чеснока помогает ему наращивать массу луковиц, что положительно сказывается на урожайности. Секретами подкормки озимого чеснока делится садовод, Елена Климова.

Фото: commons.wikimedia.org by Filo gèn', CC BY-SA 4.0

Виды подкормки

Существуют два основных способа удобрения чеснока: корневая и внекорневая подкормка.

Корневая подкормка — это внесение удобрений непосредственно в почву. Так луковицы могут получать питательные вещества через корневую систему.

Внекорневая подкормка — более быстрый метод, при котором раствор удобрений распыляется на зелёные листья чеснока, что позволяет ему сразу же усваивать полезные элементы.

Для достижения наилучшего результата я рекомендую чередовать оба способа подкормки.

Первая весенняя подкормка

Весеннюю подкормку следует проводить, когда снег уже растаял. Для этого отлично подойдёт карбамид (мочевина): в ведре воды разведите 1 столовую ложку карбамида, а затем используйте по 2 литра раствора на квадратный метр грядки. Можно также применять раствор навозной жижи (1 часть навоза на 6 частей воды).

Куриный помет тоже можно использовать, но его не стоит применять для чеснока, который вы планируете долго хранить, так как это может повлиять на качество луковиц — они могут стать мягкими и менее устойчивыми к порче. При внесении азотсодержащих удобрений важно не перестараться, иначе растение начнет активно наращивать зелёную массу в ущерб росту луковицы.

Вторая весенняя подкормка

Через две недели после первой подкормки следует провести вторую. Для этого растворите 2 столовые ложки нитроаммофоски или нитрофоски в ведре воды и используйте 3 литра раствора на квадратный метр. Чесноку также нравится зола — посыпьте ею междурядья, немного заглубив её в почву.

Третья летняя подкормка

В июне чеснок начинает формировать луковицу, и ему нужна дополнительная поддержка. Разведите 2 столовые ложки суперфосфата в ведре воды, добавьте 200 граммов древесной золы и полейте грядку с расчёта 5 литров на квадратный метр. Это последняя корневая подкормка для чеснока — после неё подкормка не нужна.

Внекорневая подкормка

Этот метод помогает быстро насытить растения полезными веществами. Разведите комплексное удобрение в половинной дозировке от указанной на упаковке и опрыскивайте растения в вечернее время или в пасмурные дни. Внекорневая подкормка — это дополнение к корневой, а не замена, поэтому её стоит проводить в период активного роста чеснока.

Многие огородники недооценивают значение подкормки чеснока, и это становится причиной скромных урожаев. Подбирайте правильные удобрения в нужное время, и ваш чеснок обязательно порадует вас обилием и качеством.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

