Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод

Гладиолусы не переносят морозы, поэтому их луковицы нужно обязательно выкапывать после цветения и правильно хранить до весны. От того, как вы их уберёте и подготовите к зимовке, зависит состояние посадочного материала и его успешное хранение.
Когда и как правильно убирать гладиолусы, а также как использовать золу, чтобы предотвратить загнивание луковиц, рассказывает садовод, Светлана Олеговна Кирова.
Очень важно вовремя выкопать луковицы гладиолусов, чтобы они хорошо сохранились. Каждый сорт имеет своё время "отдыха" после цветения, прежде чем луковицы можно извлекать из земли.
Я обычно выкапываю ранние сорта через 30-40 дней после окончания цветения, а поздние — через 45-50 дней. Долгое нахождение луковиц в земле может привести к гниению и заболеваниям.
Гладиолусы выкапывают с помощью лопаты или вил. После этого нужно аккуратно стряхнуть с луковиц землю и сразу же отсортировать — гнилые и поврежденные луковицы лучше выбросить.
После выкапывания луковицы нужно немного подсушить, разложив их на деревянной поверхности. Обрезку стебля проводят острым ножом, оставляя около 2 см от стебля.
Для хранения важно хорошо просушить луковицы. В течение первого месяца их держат при комнатной температуре, а затем закладывают на хранение, не очищая от чешуек — они помогают луковицам удерживать влагу.
Перед хранением я обрабатываю луковицы слабым раствором марганцовки. Молодые, не полностью вызревшие луковицы я дополнительно защищаю парафином: опускаю их в растопленный парафин на несколько секунд, а затем охлаждаю в воде.
Луковицы можно хранить в различных местах — в траншее, на лоджии, при комнатной температуре или в подвале. Я предпочитаю подвал с температурой 4-7°C и влажностью 65-80%. Главное правило — не хранить гладиолусы рядом с фруктами и овощами, так как они выделяют влагу и этилен, что может вызвать плесень или преждевременное пробуждение луковиц.
Я храню гладиолусы в неглубоких ящиках, присыпая их древесной золой. Зола не только защищает луковицы от заболеваний благодаря своим обеззараживающим свойствам, но и является натуральным удобрением. Я выкладываю луковицы слоями, перекладывая каждый слой газетой и присыпая золой.
За зиму несколько раз проверяйте луковицы, чтобы своевременно удалить подгнившие и предотвратить распространение болезней.
Правильная уборка и хранение гладиолусов, особенно с использованием золы, поможет вам сохранить здоровый посадочный материал до следующего сезона.
Шпажник или Гладиóлус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius - "меч" и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.
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