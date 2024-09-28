Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод

Эксперт Светлана Кирова: как защитить луковицы гладиолусов от болезней

Гладиолусы не переносят морозы, поэтому их луковицы нужно обязательно выкапывать после цветения и правильно хранить до весны. От того, как вы их уберёте и подготовите к зимовке, зависит состояние посадочного материала и его успешное хранение.

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Когда и как правильно убирать гладиолусы, а также как использовать золу, чтобы предотвратить загнивание луковиц, рассказывает садовод, Светлана Олеговна Кирова.

Когда и как убирать гладиолусы

Очень важно вовремя выкопать луковицы гладиолусов, чтобы они хорошо сохранились. Каждый сорт имеет своё время "отдыха" после цветения, прежде чем луковицы можно извлекать из земли.

Я обычно выкапываю ранние сорта через 30-40 дней после окончания цветения, а поздние — через 45-50 дней. Долгое нахождение луковиц в земле может привести к гниению и заболеваниям.

Гладиолусы выкапывают с помощью лопаты или вил. После этого нужно аккуратно стряхнуть с луковиц землю и сразу же отсортировать — гнилые и поврежденные луковицы лучше выбросить.

Как хранить луковицы гладиолусов

После выкапывания луковицы нужно немного подсушить, разложив их на деревянной поверхности. Обрезку стебля проводят острым ножом, оставляя около 2 см от стебля.

Для хранения важно хорошо просушить луковицы. В течение первого месяца их держат при комнатной температуре, а затем закладывают на хранение, не очищая от чешуек — они помогают луковицам удерживать влагу.

Перед хранением я обрабатываю луковицы слабым раствором марганцовки. Молодые, не полностью вызревшие луковицы я дополнительно защищаю парафином: опускаю их в растопленный парафин на несколько секунд, а затем охлаждаю в воде.

Луковицы можно хранить в различных местах — в траншее, на лоджии, при комнатной температуре или в подвале. Я предпочитаю подвал с температурой 4-7°C и влажностью 65-80%. Главное правило — не хранить гладиолусы рядом с фруктами и овощами, так как они выделяют влагу и этилен, что может вызвать плесень или преждевременное пробуждение луковиц.

Использование золы для хранения

Я храню гладиолусы в неглубоких ящиках, присыпая их древесной золой. Зола не только защищает луковицы от заболеваний благодаря своим обеззараживающим свойствам, но и является натуральным удобрением. Я выкладываю луковицы слоями, перекладывая каждый слой газетой и присыпая золой.

За зиму несколько раз проверяйте луковицы, чтобы своевременно удалить подгнившие и предотвратить распространение болезней.

Правильная уборка и хранение гладиолусов, особенно с использованием золы, поможет вам сохранить здоровый посадочный материал до следующего сезона.

Уточнения

Шпажник или Гладиóлус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius - "меч" и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.

