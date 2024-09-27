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Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины

Эксперт Суворова: полезные чаи из веток сада
Садоводство

В весенне-осенний период наш организм часто испытывает нехватку витаминов, и восполнить этот дефицит можно с помощью чая из веточек садовых деревьев и кустарников. Такой напиток помогает укрепить иммунитет, улучшить здоровье и насытить организм полезными микроэлементами.

Эксперт Суворова: полезные чаи из веток сада
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Этот чай не только вкусный, но и чрезвычайно полезный, а приготовить его очень просто, рассказывает садовод, Альбина Геннадиевна Суворова.

Как заваривать веточки для чая

Любое фруктовое дерево или ягодный кустарник в вашем саду обладает целебными свойствами. В их коре содержится множество тех же витаминов и минералов, что и в плодах. Для приготовления чая собирайте молодые веточки — желательно перед самым завариванием, а если готовите запас на зиму, то сушите их заранее. Если на ветках остались листья, их тоже можно использовать.

Собранные веточки нужно прокипятить от 1 до 15 минут, в зависимости от вида растения. Некоторые чаи можно пить сразу, другим лучше дать настояться 10-12 часов, чтобы все полезные вещества перешли в отвар. Перед употреблением чай процеживают, и для кипячения лучше избегать прозрачной посуды, чтобы сохранить насыщенный цвет и аромат напитка. Единственное противопоказание — аллергия на плоды деревьев или кустарников, от которых собраны веточки.

Чай из веточек малины

Если на вашем участке растет малина, её веточки можно использовать для чая в любое время года, особенно после обрезки кустов. Для заваривания промойте несколько веточек длиной 10-15 см и нарежьте их на мелкие кусочки. Варите их в течение 15-20 минут, а затем дайте настояться еще 30-40 минут. Малиновый чай помогает укрепить иммунитет, облегчить кашель и понизить температуру при простуде.

Чай из веток смородины

Чай из веточек черной смородины получается особенно ароматным. Для его приготовления веточки достаточно кипятить всего одну минуту, и чай можно пить сразу. Он помогает улучшить обмен веществ, укрепляет сосуды и имеет мочегонный эффект. Веточки лучше заготавливать осенью, чтобы использовать их в течение зимы.

Чай из шиповника

Чай из веточек шиповника обладает легким ароматом розового масла и прекрасно подходит для укрепления иммунитета. Варить его можно как со свежими, так и с засушенными плодами. Отвар рекомендуется тщательно процеживать, так как на побегах шиповника много мелких шипов. Этот чай помогает при расстройствах желудка и ревматизме.

Чай из аронии

Чай из веточек аронии приобретает насыщенный багрово-коричневый цвет, если его настоять на ночь. Он помогает укрепить иммунитет, улучшить качество сна, снизить уровень холестерина и благотворно влияет на пищеварение. Этот напиток особенно полезен для укрепления организма и борьбы со стрессом.

Чай из веточек фруктовых деревьев

В весенний период, когда еще нет листвы, веточки деревьев особенно богаты витаминами. Чай из веточек груши, яблони или вишни помогает насытить организм полезными микроэлементами и поддержать иммунитет. Например, чай из веточек вишни помогает нормализовать обмен веществ и замедлить процессы старения.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. В названиях таких напитков к слову "чай", как правило, добавляется пояснение, характеризующее используемое сырьё ("травяной чай", "ягодный чай", "фруктовый чай" и так далее).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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