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Выращивание грибов на даче: белые и подберезовики прямо на своем участке

Эксперт Сердюкова: советы по созданию грибницы на участке
2:25
Садоводство

На участке можно успешно посадить грибы, такие как шампиньоны, лисички, подберезовики и другие. Важно лишь знать, как правильно собрать споры грибов, активировать их и создать подходящие условия для их роста.

Эксперт Сердюкова: советы по созданию грибницы на участке
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Выращивание лесных грибов на даче — это отличное и приятное занятие, рассказывает садовод, Анна-Мария Сердюкова.

Как собрать и подготовить грибные споры?

Для начала вам нужно добыть споры грибов. Если рядом есть лес или у соседей уже растут грибы, покупать готовый мицелий необязательно — его можно получить самостоятельно. Для этого возьмите зрелые грибы, лучше всего крупные, крепкие и без червоточин. Отрежьте шляпки и измельчите их, например, через мясорубку. Полученную массу поместите в бутылку с водой и добавьте немного французских дрожжей. Дрожжи создадут стимулирующую среду, которая поможет пробудить и активировать споры грибов.

Без дрожжей этот процесс будет малоэффективным. На один литр воды достаточно двух чайных ложек дрожжей. Важно, чтобы жидкость полностью покрывала перемолотые грибы. Оставьте смесь на месяц, за это время споры активируются. После этого процедите смесь, оставив только жидкость, пригодную для посева.

Как посадить грибы на даче?

Жидкость, полученная из грибных спор, содержит миллиарды спор, поэтому нельзя использовать её в концентрированном виде. Для посева нужно разбавить раствор: возьмите стакан грибного концентрата и вылейте его в двухсотлитровую бочку с водой. Хорошо перемешайте и поливайте почву у деревьев или специально подготовленную грибницу этим раствором.

Выбирайте место для выращивания грибов, принимая во внимание их естественные условия обитания. Например, подберезовики лучше всего растут под березами, а белые грибы — под дубами. Грибница среди травы и цветов будет выглядеть естественно и красиво.

Если на участке есть лесные деревья или вы живете рядом с лесом, это значительно упростит задачу. В противном случае можно создать грибницу, используя мох, опавшие иголки и листья, подходящие для конкретного вида грибов.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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