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Осенняя подкормка: без этих удобрений ваш сад может не пережить зиму

Эксперт Кодорова: как правильно подкармливать сад осенью
3:16
Садоводство

Осенние удобрения помогают растениям накопить силы, пережить зиму и заложить новые почки для следующего сезона. Вот несколько рекомендаций по тому, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы они не остались "безжизненными" к весне.

Эксперт Кодорова: как правильно подкармливать сад осенью
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, CC BY-SA 4.0

После сбора урожая плодовые деревья и кустарники нуждаются в восстановлении — они истощены и могут не дать новых плодов в следующем году, если их не подкормить, рассказывает садовод, Кодорова Ирина Григорьевна

Чем подкармливать груши и яблони?

Корни этих деревьев находятся глубоко, и обычные гранулированные удобрения не всегда работают эффективно. Поэтому делайте небольшие углубления по ширине кроны дерева — для взрослого дерева их понадобится 7-8, а для молодого или колоновидного — 4. В каждое углубление добавляйте по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Это удобрение укрепит корневую систему и поможет деревьям лучше подготовиться к зиме.

Как ухаживать за смородиной?

Осенью смородина особенно нуждается в подкормке, так как за сезон она "вытягивает" из земли все полезные вещества. В октябре используйте суперфосфат (3 ст. ложки) и сульфат калия (1 ст. ложка) на каждый куст. Вилками сделайте углубления вокруг куста, чтобы удобрения быстрее достигли корней. В ноябре добавьте органику — перепревший навоз или растительные отходы, которые будут разлагаться всю зиму и питать почву к весне.

Что делать с крыжовником и айвой?

Осеннее удобрение для этих кустарников включает 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на каждый куст. Очистите зону вокруг растения от листьев и веток, перекопайте землю и внесите удобрения. Также можно использовать органику, как навоз или куриный помет.

Уход за малиной

Малина имеет поверхностные корни, поэтому осеннее удобрение помогает ей легче перенести морозы. Подкормите кусты после сбора урожая, используя раствор суперфосфата и древесной золы (по 3 ст. ложки на литр воды для одного куста). Это залог хорошего урожая на следующий год.

Облепиха и её особенности

Облепиха не требует частых подкормок. Раз в 2-3 года достаточно внести суперфосфат и перегной под кусты, аккуратно разрыхлив почву, чтобы не повредить корни, которые располагаются близко к поверхности.

Лимонник и актинидия

Эти культуры требуют ежегодной осенней подкормки. В сентябре добавьте 1 ст. ложку суперфосфата и сульфата калия под каждое растение, после чего полейте землю.

Осенняя подкормка — это основа здоровья растений на весь следующий сезон. Удобрения помогают деревьям и кустарникам легко пережить зиму и подготовиться к новому урожаю. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваш сад отблагодарит вас обильными плодами.

Уточнения

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. В этом состоит её отличие от основного удобрения, которое вносится до начала вегетационного периода.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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