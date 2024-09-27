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12 секретов садоводов: как посадить дерево и сделать его сильнее

Правила посадки деревьев: научный подход к успешному садоводству
Садоводство

Посадка плодовых деревьев — процесс, к которому важно подойти ответственно, чтобы они хорошо прижились и дали обильный урожай. Я хочу поделиться простыми, но эффективными правилами, которыми всегда пользуюсь при посадке любых плодовых культур, и результат всегда радует.

Правила посадки деревьев: научный подход к успешному садоводству
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

1. Правильное расположение саженца

Саженец нужно размещать с северной стороны от опоры. Это поможет защитить молодое растение от полуденного солнца, которое может его перегреть.

2. Установка опоры перед посадкой

Никогда не вбивайте опорный кол после того, как дерево уже посажено. Это может повредить корни. Установите кол в дно посадочной ямы заранее. После посадки обрежьте кол так, чтобы нижние ветки не соприкасались с ним, иначе во время ветра они могут сломаться.

3. Используйте плодородную почву для корней

Корни деревьев нужно засыпать наиболее питательной почвой, богатой удобрениями. Это даст молодым корешкам необходимое питание.

4. Не используйте свежий навоз на дне ямы

Свежий навоз вреден для корней, так как он может сжечь их. Лучше его использовать для посыпки поверхности земли вокруг дерева.

5. Расправьте корни перед засыпкой

Важно расправить корневую систему перед тем, как засыпать яму, чтобы корни могли развиваться свободно, не мешая друг другу.

6. Не допускайте пустот вокруг корней

Когда засыпаете землю, следите, чтобы вокруг корней не образовывались пустоты. Плотно утрамбуйте почву, особенно по краям ямы.

7. Полив при посадке

Когда засыплете корни на 15 см, полейте дерево двумя ведрами воды. После этого засыпьте яму до конца.

8. Держите саженец ровно

При посадке обязательно следите, чтобы саженец был строго вертикально, без наклонов.

9. Следите за глубиной посадки

Не сажайте дерево слишком глубоко или, наоборот, высоко. После оседания земли корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы.

10. Используйте холмики на участках с высоким уровнем грунтовых вод

Если на вашем участке часто застаивается вода или грунтовые воды залегают высоко, высаживайте деревья на холмиках, чтобы они не страдали от излишней влаги.

11. Обрезка после посадки

После посадки срежьте саженец на высоту 60-70 см. Это поможет дереву лучше развиваться.

12. Правильная подвязка

Не затягивайте веревку или шнур слишком туго. Если она врезается в кору, ослабьте её и подложите ткань, чтобы не повредить дерево.

Эти правила просты и подойдут для посадки любых плодовых деревьев. Даже если вы делаете это впервые, следуя этим шагам, вы сможете успешно вырастить здоровые деревья и получить отличный урожай.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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