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Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
2:19
Садоводство

Ирисы — это вовсе не такие капризные цветы, как многие считают. Эти изящные растения не требуют постоянного внимания и сложного ухода. Достаточно правильно выбрать место для посадки, регулярно поливать, подкормить их пару раз за сезон и обработать от болезней. Однако осенью им нужно уделить чуть больше внимания, ведь подготовка к зиме играет важную роль в их благополучном цветении на следующий год.

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Как ухаживать за ирисами осенью

Осенняя подкормка

Во время цветения ирисы не нуждаются в подкормке, но осенью можно внести минеральные удобрения, чтобы растения набрались сил перед зимовкой. Важно использовать удобрения без азота — суперфосфат и сульфат калия, которые помогут укрепить корни. Делайте это в конце сентября — начале октября.

Обрезка ирисов

Первую обрезку проводят после цветения летом, срезая цветоносы и повреждённые листья. Основную обрезку лучше делать после первых заморозков, обычно в ноябре. Обрежьте листья на высоту 10-15 см, чтобы защитить растение от болезней и ускорить рост весной.

Укрытие ирисов на зиму

Хотя многие сорта ирисов считаются морозостойкими, они могут пострадать в бесснежные зимы. Особенно это касается молодых растений и старых кустов, у которых корни могут выступать из земли. Чтобы защитить ирисы, укройте их слоем мульчи (торф, перегной или солома) толщиной 10-15 см, а сверху добавьте еловый лапник. Не забудьте предварительно обработать растения фунгицидами для предотвращения гниения.

Для некоторых сортов ирисов, таких как ксифитум, лучше выкопать луковицы на зиму и хранить их в сухом, прохладном месте до весны. Если корни остаются в почве, укрытие необходимо, чтобы избежать повреждений цветочных почек.

Простой и эффективный уход осенью обеспечит здоровую зимовку и пышное цветение ирисов в следующем сезоне. Потратив немного времени на подготовку, вы обязательно увидите, как ваши растения процветают весной.

Уточнения

И́рис или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae). Встречаются на всех континентах. Род насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков, за что и получил своё название (от др.-греч. ἶρῐς - радуга).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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