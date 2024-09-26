Избегайте этих ошибок: если хотите увидеть цветение роз весной

Как правильно ухаживать за розами осенью

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы — капризные создания, и без правильного ухода они могут не пережить зиму. Ошибки, допущенные осенью, могут привести к тому, что весной вы не дождетесь цветения, а в худшем случае — и вовсе потеряете растения. Поэтому подготовке роз к зимовке нужно уделить особое внимание.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, CC BY-SA 3.0

Вот 10 распространённых ошибок, которые допускают садоводы при уходе за розами осенью, и советы, как их избежать.

Нельзя вносить азотные удобрения

Азот способствует росту растений, но осенью он опасен для роз. Это стимулирует появление новых побегов, которые не успеют вызреть и погибнут в морозы. Вместо этого используйте калийные и фосфорные удобрения, они укрепят корневую систему и помогут побегам одревеснеть.

Не обрезайте побеги слишком рано

Ранняя обрезка активирует рост новых побегов, что крайне нежелательно перед зимой. Обрезку лучше проводить в конце сентября — октябре, когда побеги начнут вызревать, и стоит уделить внимание санитарной обрезке.

Не забывайте о влагозарядном поливе

Осенью розы нуждаются в обильном поливе. Влажная земля промерзает медленнее, что защищает корневую систему. Но переусердствовать не стоит — избыток воды может вызвать гниение корней. Поливайте розы за две недели до первых заморозков, по 15 литров на куст.

Не укрывайте розы слишком рано

Если накрыть растения до наступления устойчивых холодов, это может вызвать выпревание и развитие гнили. Подождите, пока температура стабильно опустится до -5°C, тогда растения закалятся и лучше перенесут зиму.

Не пригибайте ветви в мороз

Пригибать высокорослые розы нужно до наступления морозов. Если сделать это при низкой температуре, ветви могут поломаться. Пригибайте побеги постепенно, закрепляя их с помощью скоб.

Не укладывайте плетистые розы на землю

Ветви роз, соприкасающиеся с землей, могут загнивать. Подложите лапник или пенопласт под побеги, чтобы они не контактировали с влажной почвой.

Не используйте плёнку для укрытия

Плёнка не пропускает воздух и вызывает парниковый эффект. Лучше использовать дышащие материалы — агроволокно, лапник или мешковину, чтобы избежать гниения растений.

Не окучивайте розы влажной землей

Использование мокрой земли для окучивания может привести к гниению корней. Проводите окучивание в сухую погоду, используя рыхлый грунт, смесь компоста и торфа.

Не оставляйте листья и цветы на кусте

Оставленные на зиму листья и увядшие цветы гниют и становятся источником болезней. Удалите их перед зимовкой, чтобы защитить растения от грибковых заболеваний.

Не забывайте проветривать укрытые розы

Во время зимних оттепелей под укрытием может накапливаться влага. Периодически открывайте укрытия для проветривания, чтобы избежать развития плесени.

Правильный уход осенью — это залог здоровья роз и их обильного цветения в следующем году. Соблюдайте эти рекомендации, и ваши растения не только выживут, но и будут радовать вас весной.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

