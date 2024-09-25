Кукуруза в горшке в своей квартире: как вырастить

Внутреннее садоводство: как вырастить кукурузу в ограниченном пространстве

3:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание сладкой кукурузы прямо на вашей кухне может стать увлекательным и полезным занятием. Сладкая кукуруза славится своими сочными зернами и сладким вкусом, и хотя она традиционно выращивается на открытом воздухе, её вполне можно культивировать и в помещении. Даже если у вас нет сада или места на балконе, вы всё равно сможете наслаждаться этим вкусным урожаем круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Преимущества выращивания сладкой кукурузы на кухне

Круглогодичное выращивание: независимо от времени года, вы сможете наслаждаться свежей кукурузой в любое время. Экономия места: даже если у вас небольшая кухня или вы живете в квартире, кукуруза прекрасно растет в контейнерах. Контролируемая среда: вы можете регулировать условия роста, такие как температура, влажность и освещение, что позволяет добиться идеальных условий для кукурузы. Уменьшение риска заболеваний: внутреннее выращивание помогает минимизировать риски вредителей и заболеваний, что часто случается при выращивании на улице.

Процесс выращивания

Шаг 1: Выбор семян

Выберите сорт сладко кукурузы, подходящий для выращивания в контейнерах. Лучше всего подойдут карликовые или мини-сорта, такие как "baby corn".

Шаг 2: Выбор контейнера

Используйте контейнер глубиной не менее 30 см с хорошими дренажными отверстиями. Это предотвратит застой воды и гниение корней.

Шаг 3: Подготовка почвы

Заполните контейнер качественной почвенной смесью, богатой органикой. Оставьте немного места от края контейнера для полива.

Шаг 4: Посев семян

Посейте семена на глубину около 2,5 см, оставляя между ними 10-15 см.

Шаг 5: Освещение и температура

Поставьте контейнер на солнечное место, чтобы кукуруза получала 6-8 часов прямого света в день. Если солнечного света недостаточно, используйте фитолампы. Поддерживайте температуру в пределах 18-29°C для лучшего роста.

Шаг 6: Полив и удобрение

Держите почву постоянно влажной, но избегайте переувлажнения. Удобрять кукурузу стоит каждые две недели жидкими удобрениями, следуя инструкциям на упаковке.

Шаг 7: Опыление

В помещении кукуруза требует ручного опыления. Легко встряхните растения или используйте кисточку, чтобы перенести пыльцу с мужских цветков (метёлок) на женские (волоски).

Шаг 8: Сбор урожая

Когда зерна станут налитыми и молочными, кукуруза готова к сбору. Аккуратно отогните листы, чтобы проверить зрелость.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вырастить кукурузу из покупных зерен?

Можно, но для лучшего результата ищите органические или не-ГМО сорта.

Сколько времени занимает созревание кукурузы в помещении?

Обычно от посева до сбора урожая проходит от 60 до 90 дней, в зависимости от сорта.

Нужно ли опыление при выращивании в помещении?

Да, потребуется ручное опыление, так как в помещении отсутствуют насекомые-опылители.

Можно ли посадить несколько растений в один контейнер?

Лучше сажать каждое растение в отдельный контейнер, чтобы корни могли свободно развиваться.

Требуются ли опоры для кукурузы?

Обычно кукуруза, выращенная в помещении, не нуждается в дополнительных опорах, но если растение наклоняется, можно установить небольшие колышки.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

