Кукуруза в горшке в своей квартире: как вырастить

Выращивание сладкой кукурузы прямо на вашей кухне может стать увлекательным и полезным занятием. Сладкая кукуруза славится своими сочными зернами и сладким вкусом, и хотя она традиционно выращивается на открытом воздухе, её вполне можно культивировать и в помещении. Даже если у вас нет сада или места на балконе, вы всё равно сможете наслаждаться этим вкусным урожаем круглый год.
Выберите сорт сладко кукурузы, подходящий для выращивания в контейнерах. Лучше всего подойдут карликовые или мини-сорта, такие как "baby corn".
Используйте контейнер глубиной не менее 30 см с хорошими дренажными отверстиями. Это предотвратит застой воды и гниение корней.
Заполните контейнер качественной почвенной смесью, богатой органикой. Оставьте немного места от края контейнера для полива.
Посейте семена на глубину около 2,5 см, оставляя между ними 10-15 см.
Поставьте контейнер на солнечное место, чтобы кукуруза получала 6-8 часов прямого света в день. Если солнечного света недостаточно, используйте фитолампы. Поддерживайте температуру в пределах 18-29°C для лучшего роста.
Держите почву постоянно влажной, но избегайте переувлажнения. Удобрять кукурузу стоит каждые две недели жидкими удобрениями, следуя инструкциям на упаковке.
В помещении кукуруза требует ручного опыления. Легко встряхните растения или используйте кисточку, чтобы перенести пыльцу с мужских цветков (метёлок) на женские (волоски).
Когда зерна станут налитыми и молочными, кукуруза готова к сбору. Аккуратно отогните листы, чтобы проверить зрелость.
Можно, но для лучшего результата ищите органические или не-ГМО сорта.
Обычно от посева до сбора урожая проходит от 60 до 90 дней, в зависимости от сорта.
Да, потребуется ручное опыление, так как в помещении отсутствуют насекомые-опылители.
Лучше сажать каждое растение в отдельный контейнер, чтобы корни могли свободно развиваться.
Обычно кукуруза, выращенная в помещении, не нуждается в дополнительных опорах, но если растение наклоняется, можно установить небольшие колышки.
Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).
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