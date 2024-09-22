Вереск под особым уходом: сроки и средства для его питания

Удобрение для вереска: сезонные рекомендации по срокам и средствам

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Вереск — это элегантный вечнозеленый кустарник, который привлекает внимание своим ярким и продолжительным цветением. Однако для того, чтобы растение радовало глаз и сохраняло привлекательный внешний вид, за ним требуется правильный и своевременный уход, в том числе регулярная подкормка.

Фото: publicdomainpictures.net by Public Domain Pictures, PDM

Когда подкармливать вереск?

Основное время для подкормки вереска — весна и осень. Весной первую подкормку проводят в марте-апреле, когда растение начинает активно расти и набирать силу перед цветением. Вторую подкормку делают в сентябре-октябре, чтобы поддержать вереск в период подготовки к зиме.

Летом вереску также можно давать дополнительные подкормки, но делать это следует аккуратно, чтобы не спровоцировать избыточный рост в ущерб цветению. Оптимальным вариантом будет легкое внесение удобрений раз в 1-2 месяца.

Чем подкармливать вереск?

Вереск предпочитает кислые, бедные питательными веществами почвы. Поэтому при подкормке следует использовать специальные удобрения для вересковых культур или другие подкормки с пониженным значением pH.

Отлично подходят:

Комплексные минеральные удобрения для вересковых (специализированные смеси)

Сульфат аммония (для кислотизации почвы)

Сульфат магния (для поддержания зеленой массы)

Кровяная или костная мука (органическое питание)

Кислые торфяные субстраты

Дозировку удобрений следует строго соблюдать, так как переизбыток минеральных веществ может навредить растению. Для взрослого куста вереска достаточно 1-2 ст. ложек сухого удобрения или 0,5-1 литра жидкого раствора.

Важно также помнить, что вереск предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву. Поэтому при подкормке стоит одновременно проводить и мульчирование приствольного круга. Это поможет сохранить влажность и предотвратить заболевания.

Внимательный уход и своевременная подкормка позволят вереску всегда оставаться декоративным, здоровым и радовать вас обильным цветением.