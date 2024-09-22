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Вереск под особым уходом: сроки и средства для его питания

Удобрение для вереска: сезонные рекомендации по срокам и средствам
2:17
Садоводство » Цветы

Вереск — это элегантный вечнозеленый кустарник, который привлекает внимание своим ярким и продолжительным цветением. Однако для того, чтобы растение радовало глаз и сохраняло привлекательный внешний вид, за ним требуется правильный и своевременный уход, в том числе регулярная подкормка.

Удобрение для вереска: сезонные рекомендации по срокам и средствам
Фото: publicdomainpictures.net by Public Domain Pictures, PDM

Когда подкармливать вереск?

Основное время для подкормки вереска — весна и осень. Весной первую подкормку проводят в марте-апреле, когда растение начинает активно расти и набирать силу перед цветением. Вторую подкормку делают в сентябре-октябре, чтобы поддержать вереск в период подготовки к зиме.

Летом вереску также можно давать дополнительные подкормки, но делать это следует аккуратно, чтобы не спровоцировать избыточный рост в ущерб цветению. Оптимальным вариантом будет легкое внесение удобрений раз в 1-2 месяца.

Чем подкармливать вереск?

Вереск предпочитает кислые, бедные питательными веществами почвы. Поэтому при подкормке следует использовать специальные удобрения для вересковых культур или другие подкормки с пониженным значением pH.

Отлично подходят:

  • Комплексные минеральные удобрения для вересковых (специализированные смеси)
  • Сульфат аммония (для кислотизации почвы)
  • Сульфат магния (для поддержания зеленой массы)
  • Кровяная или костная мука (органическое питание)
  • Кислые торфяные субстраты

Дозировку удобрений следует строго соблюдать, так как переизбыток минеральных веществ может навредить растению. Для взрослого куста вереска достаточно 1-2 ст. ложек сухого удобрения или 0,5-1 литра жидкого раствора.

Важно также помнить, что вереск предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву. Поэтому при подкормке стоит одновременно проводить и мульчирование приствольного круга. Это поможет сохранить влажность и предотвратить заболевания.

Внимательный уход и своевременная подкормка позволят вереску всегда оставаться декоративным, здоровым и радовать вас обильным цветением.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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