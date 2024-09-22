Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы стали чаще отдыхать за городом в сентябре
Зафиксирована змея в Германии, яд которой убивает человека на следующий день
Китайская экономика замедляется: инвестиции уходят из страны
Как избежать распространённых ошибок при уборке в ванной комнате
Летом в Московской области отдохнули 8,8 миллиона туристов
Запеканка из кабачков с соусом бешамель: очень нежная и восхитительно вкусная
Экс-футболист Булыкин посоветовал "Динамо" показывать хорошую игру не только в добавленное время
От срока службы до финансовых возможностей: что учитывать при выборе момента для покупки нового авто
Как избежать рисков при использовании увлажнителей

Свободный от сорняков участок: как с успехом побороть поросль

Избавляемся от поросли: комплексный подход для чистого и ухоженного участка
2:11
Садоводство » Деревья и кустарники

Проблема нежелательной поросли знакома многим владельцам садовых и дачных участков. Разрастающиеся молодые побеги от корней взрослых деревьев и кустарников, так называемая поросль, могут превратиться в настоящее стихийное бедствие, если своевременно не принять меры. Давайте разберёмся, как эффективно бороться с этим нежелательным явлением.

Избавляемся от поросли: комплексный подход для чистого и ухоженного участка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Первое и самое важное — регулярно осматривайте свой участок на предмет появления поросли. Обращайте внимание на края газонов, садовые дорожки, пространство вокруг деревьев и кустарников. Поросль легче контролировать, когда она только начала появляться.

Для физического удаления молодых побегов используйте острые секаторы, ножницы или ручные кусторезы. Важно тщательно подрезать поросль на уровне почвы, стараясь вырвать ее с корнем. Этот метод эффективен, но требует регулярных повторений, так как поросль будет продолжать появляться.

Более действенным способом борьбы является применение специальных гербицидов. Для этого следует приобрести препараты, содержащие в качестве действующего вещества глифосат. Такие средства, нанесенные на листья поросли, проникают в корневую систему и уничтожают ее. Важно строго соблюдать инструкцию по применению.

Ещё один хороший способ — выкапывание корневища взрослого растения, от которого растет поросль. Это решает проблему в корне, но требует больших физических усилий и подходит не для всех культур.

Не забывайте и о профилактических мерах. Регулярно вносите в почву удобрения, поддерживайте здоровье взрослых растений. Это поможет им быть более конкурентоспособными и сдерживать распространение поросли. Также можно попробовать мульчирование участка.

Избавляясь от нежелательной поросли, будьте терпеливы и последовательны. Комплексный подход, сочетающий механические, химические и профилактические методы, поможет вам добиться устойчивого результата и вернуть контроль над своим садовым участком.

Рабочий способ против любой прорости
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Последние материалы
От срока службы до финансовых возможностей: что учитывать при выборе момента для покупки нового авто
Как избежать рисков при использовании увлажнителей
Alibaba предлагает революцию в производстве синтетических алмазов
Засуха охватила Бразилию: сельскохозяйственные угодья в опасности
Инвесторы снова гонятся за индийскими акциями
Компост или жидкое удобрение: 2 способа переработки опавших яблок на даче
Обои с абстрактными узорами: тренды 2024 года
Как можно без труда разделать тыкву с жёсткой кожурой?
Тяга нижнего блока: основные преимущества
Учёные раскрыли историю исчезновения древнего вида осы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.