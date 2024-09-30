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Пять комнатных растений: их не убьёт даже самый забывчивый садовод

Садоводство для начинающих: эти растения точно выживут
2:33
Садоводство

Если вы новичок в садоводстве или постоянно забываете ухаживать за растениями, не отчаивайтесь! Существуют комнатные растения, которые буквально "неубиваемы" и не требуют регулярного ухода. Они идеально подойдут для тех, кто хочет добавить зелени в дом, но не обладает навыками или временем для постоянного ухода. Вот 5 растений, которые смогут выжить в любых условиях, даже при минимальном внимании:

Садоводство для начинающих: эти растения точно выживут
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Змеиное растение (Sansevieria)

Змеиное растение, также известное как драцена трифасциата, — это прекрасный выбор для тех, кто хочет добавить зелени в интерьер, но не имеет опыта в садоводстве. Эти растения могут расти как в тенистых, так и в солнечных местах, требуют минимум воды и выживают даже при редком поливе.

Потос (Epipremnum aureum)

Потос — одно из самых неприхотливых растений, которое можно встретить почти в каждом доме. Это вьющееся растение с сердцевидными листьями хорошо растет в условиях слабого освещения, что делает его отличным выбором для квартир или офисов. Ему достаточно света от флуоресцентных ламп, а уход за ним сведён к минимуму.

Каучуковое дерево (Ficus elastica)

Каучуковое дерево славится своими глянцевыми тёмно-зелёными или бордовыми листьями и способностью очищать воздух. Это растение требует полива лишь тогда, когда земля полностью высыхает, что делает его идеальным вариантом для забывчивых владельцев.

Хлорофитум (Spider Plant)

Это растение с длинными узкими листьями, которые растут из одного центрального пучка, — отличный выбор для любого интерьера. Хлорофитум нужно поливать всего раз в неделю, даже в самые жаркие месяцы лета. Оно не требует особого ухода и выглядит эффектно.

Алоэ вера (Aloe Vera)

Алоэ вера — любимое растение многих поколений благодаря своим лечебным свойствам. Этот суккулент не только красиво выглядит, но и полезен для здоровья — гель из его листьев можно использовать для лечения солнечных ожогов, легких ран и раздражений кожи. Алоэ крайне неприхотливо и легко выживает в условиях минимального ухода.

Эти растения — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить зелени в свой дом, не утруждая себя постоянным уходом. С ними ваш интерьер станет уютнее и живее, а природа станет ближе даже в городской среде.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове. Ранее род Алоэ относили к семействам Алоевые (Aloaceae) и Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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