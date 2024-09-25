Зелень без грязи: 5 растений, которые будут расти только в воде

Растения для воды: как выращивать потос, бамбук и другие

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите растения, но не хотите возиться с почвой и грязью? Есть отличная новость: многие растения можно выращивать прямо в воде! И самое приятное, что эти 5 растений идеально подходят для нашего климата и требуют минимального ухода. Готовы превратить свой дом в зелёный уголок?

Фото: Wikimedia by Cherry Laithang, CC BY-SA 4.0

Счастливый бамбук

Счастливый бамбук не только красиво смотрится, но и, по поверьям, приносит удачу и позитивную энергию. Все, что нужно для его выращивания — поставить стебли в вазу с водой. Чтобы растение оставалось здоровым, меняйте воду каждые пару недель.

Хлорофитум (Паучье растение)

Известный своими очищающими воздух свойствами, хлорофитум станет отличным дополнением к вашему дому. Просто поместите черенки растения в контейнер с водой, чтобы корни оказались под водой. Не забудьте поставить его в яркий, но непрямой свет, чтобы растение росло и радовало вас.

Потос (Дьявольский плющ)

Этот неприхотливый и быстрорастущий плющ — настоящая находка для тех, кто хочет добавить зелени в интерьер. Поставьте черенки в банку с водой, и растение начнет расти, не требуя особого внимания.

Филодендрон

Если хотите вырастить нечто эффектное и при этом простое в уходе, выберите филодендрон. Его черенки быстро укореняются в воде, а само растение придаст вашему пространству тропический вид.

Африканская фиалка

Африканская фиалка — это не только красота, но и простота. С её нежными фиолетовыми цветками и мягкими листьями, это растение добавит ярких акцентов в любое помещение. Для выращивания просто поставьте листья в воду, но следите, чтобы они не были полностью погружены.

Теперь вам не нужно беспокоиться о грязной почве или сложном уходе за растениями. Эти красавцы будут прекрасно расти в воде, добавляя зелени и уюта вашему дому.

Уточнения

Гидропо́ника (от др.-греч. ὕδωρ "вода" + др.-греч. πόνος, pónos - работа) — это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы

