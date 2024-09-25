Болезни томатов не приговор: вот как спасти плоды и кусты

Если урожай томатов в этом году оказался скромным из-за болезней или вредителей, возникает вопрос, что делать с поражённой растительностью? Существует несколько решений, помимо привычных вариантов, таких как сжигание или вывоз растительных остатков за пределы участка.
Для начала важно оценить состояние растений. Если они заражены вирусами, фузариозом, бактериальными увяданиями, мучнистой росой или гнилями, их лучше сжечь, чтобы получить золу — ценное удобрение. Это поможет не только избавиться от поражённых кустов, но и улучшить качество почвы.
Золу можно использовать в качестве добавки при посадке новых растений или для защиты от вредителей, добавляя её в воду для полива.
Если томаты не сильно поражены, их ботву можно переработать в компост. Компостирование — отличное решение для использования растительных остатков, однако важно соблюдать определённые правила. Хороший компост требует воздушного дренажа, чтобы кислород уничтожил патогены, и высокой температуры (не менее 50°C). Для этого нужно уложить на дно компостера мелкие ветки, а сверху — больную ботву, перемежая её другими отходами и слоями почвы. Для ускорения процесса можно добавить азотные удобрения или пролить кучу специальными препаратами.
Не стоит помещать заражённые растения в высокие грядки, так как это может ухудшить качество следующего урожая. Однако, если планируется выращивать цветы, можно рискнуть, проведя все необходимые обеззараживающие процедуры.
Повреждённую ботву можно также использовать в дачном туалете, чтобы уменьшить запахи и отпугнуть насекомых.
Что делать с больными плодами? Если на помидорах уже появились пятна или повреждения от вредителей, их можно переработать в компост. Лучше всего измельчить крупные плоды для более быстрого разложения. Другой вариант — прикопать их под деревьями или кустарниками, предварительно пролив раствором для ускорения компостирования. А если сомневаетесь в состоянии плодов, дополнительно обработайте землю биофунгицидами.
Самые больные томаты стоит сжечь или закопать на глубину не менее 80 см, присыпав их древесной золой.
Нельзя сбрасывать больные плоды в септик, так как это замедлит разложение и ухудшит микрофлору.
И, конечно, не стоит забывать, что даже некондиционные или слегка подпорченные помидоры можно переработать в соус, кетчуп, сок или заготовки для супов. Главное — хорошо их вымыть, срезать повреждённые участки и использовать здоровую мякоть.
Итак, даже заражённые томаты можно использовать с пользой. Главное — не оставляйте больные кусты на грядке и следите за агротехникой, чтобы избежать проблем в будущем году.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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