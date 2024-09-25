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Болезни томатов не приговор: вот как спасти плоды и кусты

Болезни растений: как избавиться от поражённых томатов с пользой
3:02
Садоводство

Если урожай томатов в этом году оказался скромным из-за болезней или вредителей, возникает вопрос, что делать с поражённой растительностью? Существует несколько решений, помимо привычных вариантов, таких как сжигание или вывоз растительных остатков за пределы участка.

Болезни растений: как избавиться от поражённых томатов с пользой
Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Для начала важно оценить состояние растений. Если они заражены вирусами, фузариозом, бактериальными увяданиями, мучнистой росой или гнилями, их лучше сжечь, чтобы получить золу — ценное удобрение. Это поможет не только избавиться от поражённых кустов, но и улучшить качество почвы.

Золу можно использовать в качестве добавки при посадке новых растений или для защиты от вредителей, добавляя её в воду для полива.

Если томаты не сильно поражены, их ботву можно переработать в компост. Компостирование — отличное решение для использования растительных остатков, однако важно соблюдать определённые правила. Хороший компост требует воздушного дренажа, чтобы кислород уничтожил патогены, и высокой температуры (не менее 50°C). Для этого нужно уложить на дно компостера мелкие ветки, а сверху — больную ботву, перемежая её другими отходами и слоями почвы. Для ускорения процесса можно добавить азотные удобрения или пролить кучу специальными препаратами.

Не стоит помещать заражённые растения в высокие грядки, так как это может ухудшить качество следующего урожая. Однако, если планируется выращивать цветы, можно рискнуть, проведя все необходимые обеззараживающие процедуры.

Повреждённую ботву можно также использовать в дачном туалете, чтобы уменьшить запахи и отпугнуть насекомых.

Что делать с больными плодами? Если на помидорах уже появились пятна или повреждения от вредителей, их можно переработать в компост. Лучше всего измельчить крупные плоды для более быстрого разложения. Другой вариант — прикопать их под деревьями или кустарниками, предварительно пролив раствором для ускорения компостирования. А если сомневаетесь в состоянии плодов, дополнительно обработайте землю биофунгицидами.

Самые больные томаты стоит сжечь или закопать на глубину не менее 80 см, присыпав их древесной золой.

Нельзя сбрасывать больные плоды в септик, так как это замедлит разложение и ухудшит микрофлору.

И, конечно, не стоит забывать, что даже некондиционные или слегка подпорченные помидоры можно переработать в соус, кетчуп, сок или заготовки для супов. Главное — хорошо их вымыть, срезать повреждённые участки и использовать здоровую мякоть.

Итак, даже заражённые томаты можно использовать с пользой. Главное — не оставляйте больные кусты на грядке и следите за агротехникой, чтобы избежать проблем в будущем году.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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