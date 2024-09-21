Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвесторы снова гонятся за индийскими акциями
Обои с абстрактными узорами: тренды 2024 года
Как можно без труда разделать тыкву с жёсткой кожурой?
Тяга нижнего блока: основные преимущества
Учёные раскрыли историю исчезновения древнего вида осы
Спасение туристки на пляже в Италии обернулось для спасателя крупным штрафом
Европа изменит свой тон в отношении мигрантов
The Lancet: избыток газировки в рационе может вызвать инсульт
Ошеломляющий результат: как приготовить нежнейший омлет без молока

Как превратить опавшие яблоки в натуральное удобрение для сада

Компост или жидкое удобрение: 2 способа переработки опавших яблок на даче
2:46
Садоводство

Осень — сезон активного плодоношения многих фруктовых деревьев на даче, в том числе яблонь. Часто эти деревья дают такой обильный урожай, что ягоды и плоды просто не успевают собрать вовремя, и они осыпаются на землю. Что же делать с этим "урожаем" опавших яблок?

Компост или жидкое удобрение: 2 способа переработки опавших яблок на даче
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Многие дачники просто сгребают эти яблоки в кучу и утилизируют. Но на самом деле из них можно сделать прекрасное натуральное удобрение для своих растений. Давайте разберемся, как это сделать.

Компостирование опавших яблок

Самый простой способ переработки опавших плодов — закладка их в компостную кучу. Яблоки отлично разлагаются и обогащают почву питательными веществами.

Для этого соберите яблоки и сложите их в компостную яму или контейнер. Можно перемешать их с другими органическими отходами — скошенной травой, листьями, соломой. Яблоки, как "зеленый" материал, обогатят компост углеродом.

Периодически перемешивайте компост вилами, увлажняя его при необходимости. Через 3-6 месяцев вы получите готовое плодородное удобрение.

Жидкое яблочное удобрение

Ещё один способ переработки опавших яблок — получение из них жидкого удобрения. Для этого нужно измельчить яблоки и залить их водой.

Для этого возьмите большую емкость и загрузите в нее опавшие яблоки, тщательно их раздавив. Залейте их водой в соотношении 1:2 (1 часть яблок, 2 части воды). Накройте емкость крышкой и оставьте настаиваться на 2-3 недели.

За это время яблоки сбродят и выделят полезные органические соединения, которые растворятся в воде. Получится жидкое удобрение, которое можно разбавить водой в пропорции 1:10 и использовать для полива растений.

Такое удобрение будет богато всеми необходимыми растениям питательными веществами — азотом, фосфором, калием, микроэлементами.

Плюсы использования опавших яблок в качестве удобрения:

  • Экологичность — вместо вывоза органических отходов на помойку вы получаете натуральное удобрение
  • Экономия — нет необходимости покупать дорогие химические удобрения
  • Обогащение почвы — яблоки насыщают грунт питательными веществами, улучшая ее структуру и плодородие

Так что не стоит выбрасывать опавшие яблоки, а лучше переработать их во благо своего дачного участка! Натуральное удобрение из этих плодов поможет вырастить на вашей даче еще больше здоровых и урожайных растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Колёса снова блестят: простой способ очистки дисков без автомойки
Колёса снова блестят: простой способ очистки дисков без автомойки
Последние материалы
Инвесторы снова гонятся за индийскими акциями
Компост или жидкое удобрение: 2 способа переработки опавших яблок на даче
Обои с абстрактными узорами: тренды 2024 года
Как можно без труда разделать тыкву с жёсткой кожурой?
Тяга нижнего блока: основные преимущества
Учёные раскрыли историю исчезновения древнего вида осы
Спасение туристки на пляже в Италии обернулось для спасателя крупным штрафом
Европа изменит свой тон в отношении мигрантов
The Lancet: избыток газировки в рационе может вызвать инсульт
Ошеломляющий результат: как приготовить нежнейший омлет без молока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.