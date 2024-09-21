Как превратить опавшие яблоки в натуральное удобрение для сада

Компост или жидкое удобрение: 2 способа переработки опавших яблок на даче

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — сезон активного плодоношения многих фруктовых деревьев на даче, в том числе яблонь. Часто эти деревья дают такой обильный урожай, что ягоды и плоды просто не успевают собрать вовремя, и они осыпаются на землю. Что же делать с этим "урожаем" опавших яблок?

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Многие дачники просто сгребают эти яблоки в кучу и утилизируют. Но на самом деле из них можно сделать прекрасное натуральное удобрение для своих растений. Давайте разберемся, как это сделать.

Компостирование опавших яблок

Самый простой способ переработки опавших плодов — закладка их в компостную кучу. Яблоки отлично разлагаются и обогащают почву питательными веществами.

Для этого соберите яблоки и сложите их в компостную яму или контейнер. Можно перемешать их с другими органическими отходами — скошенной травой, листьями, соломой. Яблоки, как "зеленый" материал, обогатят компост углеродом.

Периодически перемешивайте компост вилами, увлажняя его при необходимости. Через 3-6 месяцев вы получите готовое плодородное удобрение.

Жидкое яблочное удобрение

Ещё один способ переработки опавших яблок — получение из них жидкого удобрения. Для этого нужно измельчить яблоки и залить их водой.

Для этого возьмите большую емкость и загрузите в нее опавшие яблоки, тщательно их раздавив. Залейте их водой в соотношении 1:2 (1 часть яблок, 2 части воды). Накройте емкость крышкой и оставьте настаиваться на 2-3 недели.

За это время яблоки сбродят и выделят полезные органические соединения, которые растворятся в воде. Получится жидкое удобрение, которое можно разбавить водой в пропорции 1:10 и использовать для полива растений.

Такое удобрение будет богато всеми необходимыми растениям питательными веществами — азотом, фосфором, калием, микроэлементами.

Плюсы использования опавших яблок в качестве удобрения:

Экологичность — вместо вывоза органических отходов на помойку вы получаете натуральное удобрение

Экономия — нет необходимости покупать дорогие химические удобрения

Обогащение почвы — яблоки насыщают грунт питательными веществами, улучшая ее структуру и плодородие

Так что не стоит выбрасывать опавшие яблоки, а лучше переработать их во благо своего дачного участка! Натуральное удобрение из этих плодов поможет вырастить на вашей даче еще больше здоровых и урожайных растений.