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Как применять муку на дачном участке

От грядок до крыльца: 3 уникальных применения муки, которые пригодятся на даче
2:46
Садоводство » Советы

Многие из нас привыкли использовать муку исключительно для приготовления выпечки и кулинарных блюд. Но на самом деле этот универсальный продукт может найти множество применений и в хозяйстве на даче. Давайте рассмотрим 3 интересных варианта использования муки за пределами кухни.

От грядок до крыльца: 3 уникальных применения муки, которые пригодятся на даче
Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate, CC BY 3.0

1. Борьба с вредителями

Муку можно с успехом применять для борьбы с насекомыми-вредителями, которые часто становятся настоящей напастью на дачных участках.

Например, если у вас на грядках завелись проволочники, личинки майских жуков или проволочники, то посыпание их участков тонким слоем муки может помочь от них избавиться. Насекомые, перемещаясь по такому "полю", будут прилипать к нему и погибать.

Для этих целей идеально подойдет обычная пшеничная мука. Наносите ее тонким слоем вокруг растений или по периметру грядок, где замечены вредители.

2. Средство от скольжения

Мука также может стать отличным средством для борьбы со скользкими поверхностями на даче. Например, ее можно использовать для посыпания крыльца, ступеней, мостков или каменных дорожек, чтобы повысить их сцепление.

Особенно актуально это в осенне-зимний период, когда дачные дорожки могут становиться скользкими из-за осадков. Тонкий слой муки сделает их более шероховатыми и безопасными для передвижения.

Кроме того, муку можно применять и в качестве средства против скольжения для садовой техники — тракторов, газонокосилок, мотоблоков. Посыпание колес мукой поможет им лучше сцепляться с грунтом и не буксовать.

3. Поглощение запахов

Мука также может стать эффективным помощником в борьбе с неприятными запахами на даче. Например, ее можно использовать для нейтрализации запаха мочи животных или других органических запахов.

Для этого достаточно просто присыпать муку на источник запаха. Она будет поглощать влагу и нейтрализовать неприятный запах. Особенно актуально это для туалетов на даче, мусорных ям или компостных куч.

Также мука может помочь устранить застойные запахи в холодильнике на даче или небольших подвалах. Достаточно просто поставить там мелкую емкость с мукой, и она будет поглощать посторонние ароматы.

Как видите, мука — это не только незаменимый кулинарный ингредиент, но и универсальный помощник для решения различных хозяйственных задач на даче. Используйте этот простой и доступный продукт с умом, и он обязательно поможет вам в решении многих бытовых проблем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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