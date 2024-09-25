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Как вырастить огромный чеснок в Сибири: секреты успеха

Подготовка чеснока к посадке: важные шаги для хорошего урожая
2:28
Садоводство

Выращивание озимого чеснока в Сибири имеет свои особенности, которые делают его более предпочтительным, чем яровой. Чеснок, посаженный осенью, дает более высокий урожай, дольше хранится и созревает раньше, что особенно важно в условиях суровой сибирской зимы и непредсказуемого лета. Но для успешного урожая нужно учитывать несколько важных факторов.

Подготовка чеснока к посадке: важные шаги для хорошего урожая
Фото: flickr.com by INRA DIST, CC BY 2.0

Первое — это выбор сорта. Обычный чеснок из магазина или холодильника не подходит для посадки. Нужно выбирать районированные сорта, такие как Грибовский Юбилейный, Алькор, Еленовский, Спас и другие, адаптированные к холодному климату. Кроме того, для посадки нужно отбирать только крупные, здоровые зубчики.

Очень важно правильно выбрать время посадки. Если сделать это слишком рано, чеснок может начать расти и замерзнуть при первых заморозках. Если слишком поздно — корни не успеют укорениться. Оптимально высаживать чеснок за 30-45 дней до наступления морозов.

Также стоит обратить внимание на подготовку почвы. Чеснок лучше всего растет на суглинистых, нейтральных или слабокислых почвах. Важно, чтобы в земле не застаивалась влага, иначе зубчики могут загнить. После посадки грядку нужно замульчировать листьями или соломой, а зимой следить за снежным покровом и при необходимости добавлять снег или укрывать растения лапником.

Есть интересный способ выращивания озимого чеснока, который уже много лет успешно применяет Мария Пахитова из Братска. Она не сажает чеснок осенью, а закапывает его в мешочке. В октябре на возвышенном участке она выкапывает глубокую яму, выстилает её мхом и лапником, кладет в мешочек с чесноком, закапывает и отмечает место колышком. Весной она достает чеснок уже с корешками, делит на зубчики и сажает на подготовленную грядку. Этот метод не только сохраняет чеснок зимой, но и ускоряет его рост весной.

Такой способ может подойти не только для Сибири, но и для средней полосы, как отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов. Главное — правильно подготовить посадочный материал и почву, чтобы чеснок дал хороший урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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