Зелёные завистники: растения, которые тайно портят клубничный урожай

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сочная, ароматная, сладкая — клубника на даче кажется идеальной мечтой. Но её капризный характер быстро даёт о себе знать. Одного ухода недостаточно: важно и с кем ягода "делит грядку".

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Ошибки в соседстве могут свести урожай к нулю — даже при идеальной погоде и регулярном поливе.

Соседи, которых стоит избегать

Первый в чёрном списке — малина. Её агрессивная поросль вытягивает из земли питательные вещества и затеняет кустики клубники.

Ненамного лучше обстоит дело с вишней, ежевикой, сливой — они конкурируют за свет и влагу.

Абрикос тоже не подойдёт: дерево быстро "опустошает" почву, оставляя клубнике минимум ресурсов для роста.

Сюда же можно отнести и грецкий орех, и хрен — оба подавляют соседние культуры, действуя как настоящие агрессоры.

Кто подойдёт в компаньоны

Но не всё так мрачно — у клубники есть и хорошие соседи. На одной грядке или рядом можно спокойно высаживать:

Огурцы

Редис

Чеснок и лук

Петрушку

Фасоль

Эти культуры не мешают росту ягод и даже помогают защищаться от вредителей.

А ещё клубника хорошо "дружит" с капустой — их корневые системы не конфликтуют, а листва создаёт нужный микроклимат.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

