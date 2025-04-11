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Зелёные завистники: растения, которые тайно портят клубничный урожай

1:23
Садоводство

Сочная, ароматная, сладкая — клубника на даче кажется идеальной мечтой. Но её капризный характер быстро даёт о себе знать. Одного ухода недостаточно: важно и с кем ягода "делит грядку".

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Ошибки в соседстве могут свести урожай к нулю — даже при идеальной погоде и регулярном поливе.

Соседи, которых стоит избегать

Первый в чёрном списке — малина. Её агрессивная поросль вытягивает из земли питательные вещества и затеняет кустики клубники.

Ненамного лучше обстоит дело с вишней, ежевикой, сливой — они конкурируют за свет и влагу.

Абрикос тоже не подойдёт: дерево быстро "опустошает" почву, оставляя клубнике минимум ресурсов для роста.

Сюда же можно отнести и грецкий орех, и хрен — оба подавляют соседние культуры, действуя как настоящие агрессоры.

Кто подойдёт в компаньоны

Но не всё так мрачно — у клубники есть и хорошие соседи. На одной грядке или рядом можно спокойно высаживать:

  • Огурцы

  • Редис

  • Чеснок и лук

  • Петрушку

  • Фасоль

Эти культуры не мешают росту ягод и даже помогают защищаться от вредителей.

А ещё клубника хорошо "дружит" с капустой — их корневые системы не конфликтуют, а листва создаёт нужный микроклимат.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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