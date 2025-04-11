Зелёные завистники: растения, которые тайно портят клубничный урожай

Сочная, ароматная, сладкая — клубника на даче кажется идеальной мечтой. Но её капризный характер быстро даёт о себе знать. Одного ухода недостаточно: важно и с кем ягода "делит грядку".
Ошибки в соседстве могут свести урожай к нулю — даже при идеальной погоде и регулярном поливе.
Первый в чёрном списке — малина. Её агрессивная поросль вытягивает из земли питательные вещества и затеняет кустики клубники.
Ненамного лучше обстоит дело с вишней, ежевикой, сливой — они конкурируют за свет и влагу.
Абрикос тоже не подойдёт: дерево быстро "опустошает" почву, оставляя клубнике минимум ресурсов для роста.
Сюда же можно отнести и грецкий орех, и хрен — оба подавляют соседние культуры, действуя как настоящие агрессоры.
Но не всё так мрачно — у клубники есть и хорошие соседи. На одной грядке или рядом можно спокойно высаживать:
Огурцы
Редис
Чеснок и лук
Петрушку
Фасоль
Эти культуры не мешают росту ягод и даже помогают защищаться от вредителей.
А ещё клубника хорошо "дружит" с капустой — их корневые системы не конфликтуют, а листва создаёт нужный микроклимат.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.