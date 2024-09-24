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Как сохранить картофель до весны: простые и эффективные советы

Проблемы хранения картофеля: основные инфекционные болезни
3:13
Садоводство

Вырастить картофель — это только половина дела. Куда важнее обеспечить правильные условия для его хранения, чтобы сохранить клубни не только как пищу для всей семьи на зиму, но и как посадочный материал для будущего сезона.

Проблемы хранения картофеля: основные инфекционные болезни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особенно это важно для семенного картофеля: потеря посадочного материала может обернуться значительными затратами времени и денег на приобретение нового. Да и готовить блюда приятнее из картошки, которая выглядит чистой, без пятен, дыр, вмятин или наростов. В этой статье мы расскажем, какие проблемы могут возникнуть с картофелем во время хранения и как защитить урожай.

Почему картофель портится во время хранения?

Основные причины порчи картофеля — это инфекционные заболевания и неправильные условия хранения. Чаще всего это связано с некачественной обработкой клубней после сбора урожая или неправильной организацией самого процесса хранения.

Инфекционные болезни

Одной из распространённых болезней картофеля является парша, которая может быть нескольких видов: обыкновенная, порошистая, серебристая и чёрная. На клубнях появляются язвочки коричневого, серого или чёрного цвета, которые постепенно увеличиваются. Паршой поражённый картофель можно использовать в пищу, если срезать поражённые участки, но для посадки он уже не годится, так как глазки отмирают.

Другая частая проблема — фитофтороз, который проявляется серыми или бурыми пятнами на клубнях. Такие картофелины при разрезе имеют коричневые подтеки и со временем начинают гнить, заражая соседние клубни. Чтобы предотвратить фитофтороз, важно проводить профилактику ещё на этапе выращивания и контролировать условия хранения.

Фузариозная гниль — это еще одна причина порчи. На поверхности клубней появляются бурые пятна, а внутри — полости с грибницей. Если такие картофелины оставить на хранение, к весне они полностью высохнут.

Условия хранения

Картофель может начать портиться, если условия хранения не соблюдаются. Слишком высокая температура вызывает увядание и прорастание, а свет провоцирует образование соланина — токсичного вещества. Для длительного хранения картофель должен находиться в тёмном, хорошо проветриваемом помещении с температурой 3-6°C и влажностью 80-90%.

Важно хранить картофель отдельно от других овощей, за исключением свеклы, которая помогает впитывать лишнюю влагу, защищая клубни от гниения.

Перед тем как закладывать картофель на хранение, необходимо тщательно подготовить как клубни, так и само помещение. Картофель нужно перебрать, просушить, а погреб — почистить и продезинфицировать. Своевременная уборка урожая, правильная сортировка и создание оптимальных условий хранения помогут сохранить картофель свежим и пригодным для использования вплоть до следующего сезона.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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