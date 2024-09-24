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Забудьте про химические репелленты: натуральные рецепты против насекомых

Простые решения для борьбы с насекомыми в вашем доме
2:46
Садоводство

Комары и мухи могут сильно испортить отдых на природе или даже жизнь в помещении. Коммерческие средства часто содержат химические вещества, которых многие предпочитают избегать. К счастью, есть несколько простых и эффективных способов отпугнуть насекомых, используя натуральные ингредиенты, которые можно найти у себя дома.

Простые решения для борьбы с насекомыми в вашем доме
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

1. Репеллент с эфирными маслами

Эфирные масла — это отличный натуральный способ отпугнуть комаров и мух. Лаванда, эвкалипт, мята, цитронелла и масло чайного дерева прекрасно справляются с этой задачей. Чтобы приготовить репеллент, достаточно смешать 10-15 капель выбранного масла с водой и небольшим количеством спирта или гамамелиса. Полученный раствор распыляют на открытые участки кожи, одежду или вокруг мест, где обитают насекомые.

2. Ловушка для мух с яблочным уксусом

Яблочный уксус — это ловушка, которая привлечет мух. Достаточно налить стакан уксуса в миску, добавить пару капель мыла для мытья посуды и, если хотите, накрыть полиэтиленовой пленкой с проделанными отверстиями. Ловушка быстро соберет нежелательных насекомых.

3. Репеллент с лимоном и гвоздикой

Лимон в сочетании с гвоздикой создает аромат, который не выносят ни комары, ни мухи. Разрежьте лимон пополам и вставьте гвоздику в каждую половинку. Эти ароматные "ловушки" можно разместить в тех местах, где часто появляются насекомые.

4. Пучки трав

Базилик, мята и лаванда — это травы, которые отталкивают комаров и мух. Из этих трав можно сделать небольшие пучки и развесить их в доме или на улице. Это не только эффективно, но и красиво.

5. Чесночный спрей

Чеснок обладает сильными репеллентными свойствами. Для приготовления спрея раздавите несколько зубчиков чеснока и прокипятите их в литре воды. Процеженный раствор можно использовать для распыления на участках, где активны комары.

6. Ватные шарики с эвкалиптовым маслом

Простое решение для отпугивания комаров — смоченные эвкалиптовым маслом ватные шарики. Их можно разложить в стратегически важных местах, например, возле окон и дверей.

Эти простые домашние средства помогут вам избавиться от комаров и мух, создавая комфортные условия как дома, так и на природе. Экспериментируйте с различными методами и наслаждайтесь жизнью без вредителей.

Уточнения

Репеллент (от лат. repellens — отталкивающий, отвращающий) — природное или синтетическое химическое вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания членистоногих. Применяют для защиты человека от нападения кровососущих насекомых (комаров, слепней, мошек), для профилактики трансмиссивных заболеваний (против гнуса и клещей), а также для защиты предметов обихода от порчи (против моли, жуков).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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