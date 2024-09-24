Чем опасна неправильная дезинфекция теплицы: одна ошибка — и вы потеряете урожай

Почему осенняя обработка теплицы важна для будущего урожая

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью, после того как все растения убраны из теплицы, начинается важная процедура — обработка парника для уничтожения грибков, болезней и вредителей. Оптимальное время для этого — сентябрь-октябрь, когда стоит сухая и не слишком жаркая погода. Для дезинфекции используют как химические препараты (фунгициды и инсектициды), так и народные средства, такие как йод, нашатырный спирт и перекись водорода. Важно помнить, что большинство препаратов, в том числе биологические, эффективны только при температуре выше +15 градусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ievlev Evgenii, CC BY-SA 4.0

Особое внимание уделяется подготовке самой конструкции теплицы. Рекомендуется тщательно перекопать почву, оставив комья неразбитыми, и обработать не только землю, но и стенки, рамы. Для этих целей применяют такие средства, как мыльный раствор, медный и железный купорос, бордоская смесь. Особенно эффективными являются биофунгициды, если температура соответствует требованиям.

Лучшее время для обработки теплицы — сразу после сбора урожая. В зависимости от региона, сроки варьируются: в Сибири и на Урале работы лучше завершить к середине сентября, в средней полосе и на Дальнем Востоке — во второй половине сентября, а на юге России — не раньше октября. Дезинфекцию следует проводить в теплый, сухой день с температурой +15…+20 градусов, чтобы достичь максимального эффекта.

Также есть нюансы использования некоторых препаратов. Например, серные шашки не рекомендуются для металлических теплиц, так как они могут повредить каркас. Кроме того, чрезмерная дозировка препаратов может негативно сказаться на почве. Процедуру обработки важно завершить проветриванием теплицы и последующим её герметичным закрытием на несколько дней.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

