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Эффективные методы борьбы с проволочником

Спасите свой урожай: осенняя борьба с проволочниками
0:56
Садоводство

Если на картофельном участке ползают желтые или оранжевые червячки, это признак появления жуков-щелкунов. Взрослые жуки безвредны, но их личинки, известные как проволочники, наносят ущерб картофелю, свекле и другим овощам, поглощая клубни.

Спасите свой урожай: осенняя борьба с проволочниками
Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, CC BY-SA 3.0

Это ведет к ослаблению растений и ухудшению внешнего вида урожая, поэтому борьба с ними необходима.

Осень — подходящее время для борьбы с проволочниками.

Перекопка — лучше делать это до заморозков, глубже на штык лопаты. Это уменьшает популяцию личинок, так как птицы и холод помогут в их истреблении.

Минеральные вещества — после перекопки стоит сделать почву менее привлекательной для вредителей, применяя азотные удобрения или вещества, снижающие кислотность. Подходят аммиачная селитра, сульфат аммония, древесная зола и известь.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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