Семена бархатцев: простой шаг для яркого сада в следующем году

Как правильно собрать семена бархатцев осенью

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы всё ещё думаете, что собирать семена бархатцев нет никакого смысла — мол, они и так взойдут в следующем году сами собой? Придётся вас разочаровать: если не собрать семена, то рассчитывать на сохранение декоративных качеств растений, как и на хорошую всхожесть, не стоит.

Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, CC BY-SA 3.0

Когда собирать семена бархатцев

Сбор семян обычно начинается во второй половине сентября. Основной признак того, что время пришло, — это увядание кустов и стеблей.

Как только заметите такую картину, это сигнал к действию. Важно выбрать день, когда погода будет сухой и безветренной, и тогда можно приступать к сбору.

Как собирать семена бархатцев

Для сбора вам понадобятся ножницы или секатор. Обрежьте созревшие и полностью высохшие коробочки, после чего поместите их в хорошо проветриваемое сухое помещение, чтобы они могли полностью досохнуть.

Когда семена высохнут, аккуратно извлеките их из коробочек и переложите в бумажные пакеты или коробочки для хранения.

Если семена ещё остаются влажными, лучше срезать увядшие цветы вместе со стеблями и связать их в маленькие букеты. Подвесьте цветы вниз коробочками, а под них постелите газету или любую бумагу. Как только семена полностью высохнут, они сами выпадут, и вам останется только собрать их и убрать на хранение.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

