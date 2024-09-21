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Семена бархатцев: простой шаг для яркого сада в следующем году

Как правильно собрать семена бархатцев осенью
1:26
Садоводство

Вы всё ещё думаете, что собирать семена бархатцев нет никакого смысла — мол, они и так взойдут в следующем году сами собой? Придётся вас разочаровать: если не собрать семена, то рассчитывать на сохранение декоративных качеств растений, как и на хорошую всхожесть, не стоит.

Как правильно собрать семена бархатцев осенью
Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, CC BY-SA 3.0

Когда собирать семена бархатцев

Сбор семян обычно начинается во второй половине сентября. Основной признак того, что время пришло, — это увядание кустов и стеблей.

Как только заметите такую картину, это сигнал к действию. Важно выбрать день, когда погода будет сухой и безветренной, и тогда можно приступать к сбору.

Как собирать семена бархатцев

Для сбора вам понадобятся ножницы или секатор. Обрежьте созревшие и полностью высохшие коробочки, после чего поместите их в хорошо проветриваемое сухое помещение, чтобы они могли полностью досохнуть.

Когда семена высохнут, аккуратно извлеките их из коробочек и переложите в бумажные пакеты или коробочки для хранения.

Если семена ещё остаются влажными, лучше срезать увядшие цветы вместе со стеблями и связать их в маленькие букеты. Подвесьте цветы вниз коробочками, а под них постелите газету или любую бумагу. Как только семена полностью высохнут, они сами выпадут, и вам останется только собрать их и убрать на хранение.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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