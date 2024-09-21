Семена бархатцев: простой шаг для яркого сада в следующем году

Вы всё ещё думаете, что собирать семена бархатцев нет никакого смысла — мол, они и так взойдут в следующем году сами собой? Придётся вас разочаровать: если не собрать семена, то рассчитывать на сохранение декоративных качеств растений, как и на хорошую всхожесть, не стоит.
Когда собирать семена бархатцев
Сбор семян обычно начинается во второй половине сентября. Основной признак того, что время пришло, — это увядание кустов и стеблей.
Как только заметите такую картину, это сигнал к действию. Важно выбрать день, когда погода будет сухой и безветренной, и тогда можно приступать к сбору.
Как собирать семена бархатцев
Для сбора вам понадобятся ножницы или секатор. Обрежьте созревшие и полностью высохшие коробочки, после чего поместите их в хорошо проветриваемое сухое помещение, чтобы они могли полностью досохнуть.
Когда семена высохнут, аккуратно извлеките их из коробочек и переложите в бумажные пакеты или коробочки для хранения.
Если семена ещё остаются влажными, лучше срезать увядшие цветы вместе со стеблями и связать их в маленькие букеты. Подвесьте цветы вниз коробочками, а под них постелите газету или любую бумагу. Как только семена полностью высохнут, они сами выпадут, и вам останется только собрать их и убрать на хранение.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.