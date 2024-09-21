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Секреты ухода за клубникой осенью: обрезка, полив, удобрения

Осенний уход за клубникой: обрезка, полив и удобрения
1:07
Садоводство

Сейчас — идеальное время, чтобы повлиять на будущий урожай клубники. Всего несколько простых шагов помогут вам обеспечить отличные результаты в следующем году.

Осенний уход за клубникой: обрезка, полив и удобрения
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Обрезка

Начните с осмотра клубники: удалите все сухие и поврежденные листья, а также те, что выглядят больными. Это освободит растение от необходимости тратить ресурсы на восстановление больных частей и позволит ему направить силы на развитие и подготовку к следующему сезону.

Полив

Очень важно поддерживать правильный баланс влаги. Избыточный полив может привести к заболеваниям и гибели растений, в то время как недостаток влаги высушит клубнику. Ориентируйтесь на состояние почвы, чтобы определить оптимальное количество воды.

Удобрения

Используйте любые доступные удобрения — как натуральные, так и промышленные комплексы. Оба варианта способны эффективно поддержать рост и здоровье клубники.

Эти важные процедуры нужно завершить до конца этого месяца, чтобы растения успели подготовиться к зиме.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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