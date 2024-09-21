Дезинфекция почвы осенью: важный этап для дачников

Конец дачного сезона — это не время для отдыха. Есть много важных дел, которые нужно успеть до наступления морозов. Одной из приоритетных задач является дезинфекция почвы в теплице.
Зачем нужна дезинфекция почвы?
По словам ученого-агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, дезинфекция почвы в теплице — это важный этап подготовки к следующему сезону. Без этого не стоит рассчитывать на здоровую среду и хороший урожай.
Дезинфекция позволяет избавиться от грибков, бактерий, насекомых и их личинок, а также восстановить плодородность и структуру почвы.
Как правильно проводить дезинфекцию?
Начните с уборки. Удалите остатки растительности, подвязки, подпорки и другой мусор в теплице. Это подготовит почву для дальнейшей обработки.
Для борьбы с патогенной микрофлорой используйте препараты на основе меди, а также средства для уничтожения насекомых-вредителей. Конструкцию теплицы рекомендуется обработать составами, содержащими хлор или перекись водорода.
Для дезинфекции почвы лучше всего использовать метод пролива. Опрыскивание потребует перекопки и перемешивания грунта. Важно обрабатывать почву на всю глубину проникновения корней растений.
После химической дезинфекции обязательно внесите биологические добавки, чтобы восстановить полезную микрофлору почвы.
Дезинфе́кция - это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.
Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.