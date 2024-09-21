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Дезинфекция почвы осенью: важный этап для дачников

Осенняя дезинфекция почвы: руководство для дачников
1:33
Садоводство

Конец дачного сезона — это не время для отдыха. Есть много важных дел, которые нужно успеть до наступления морозов. Одной из приоритетных задач является дезинфекция почвы в теплице.

Осенняя дезинфекция почвы: руководство для дачников
Фото: creativecommons.org by Selso, CC BY-SA 2.5

Зачем нужна дезинфекция почвы?

По словам ученого-агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, дезинфекция почвы в теплице — это важный этап подготовки к следующему сезону. Без этого не стоит рассчитывать на здоровую среду и хороший урожай.

Дезинфекция позволяет избавиться от грибков, бактерий, насекомых и их личинок, а также восстановить плодородность и структуру почвы.

Как правильно проводить дезинфекцию?

Начните с уборки. Удалите остатки растительности, подвязки, подпорки и другой мусор в теплице. Это подготовит почву для дальнейшей обработки.

Для борьбы с патогенной микрофлорой используйте препараты на основе меди, а также средства для уничтожения насекомых-вредителей. Конструкцию теплицы рекомендуется обработать составами, содержащими хлор или перекись водорода.

Для дезинфекции почвы лучше всего использовать метод пролива. Опрыскивание потребует перекопки и перемешивания грунта. Важно обрабатывать почву на всю глубину проникновения корней растений.

После химической дезинфекции обязательно внесите биологические добавки, чтобы восстановить полезную микрофлору почвы.

Уточнения

Дезинфе́кция - это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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